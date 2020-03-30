الخلايلة: مليون و200 ألف دينار مساعدات صندوق الزكاة للمحتاجين والمتعطلين

عمان- الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة ان القيمة الإجمالية للمساعدات التي قدمها صندوق الزكاة في ظل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بلغت مليون و 200 ألف دينار.

وبيّن الخلايلة خلال إيجاز صحفي قدمه اليوم الاثنين أن المساعدات تنوعت ما بين الطرود الغذائية و مساعدات مالية طارئة لدعم العمالة المتعطلة عن العمل في ظل الإجراءات الوقائية وذلك بواقع مبلغ 300 ألف دينار.

وأشار الخلايلة إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في هذه الأزمة، حيث قام الصندوق بصرف المخصصات المالية للمستفيدين من الصندوق والبالغ عددهم 5000 أسرة قبل نهاية شهر آذار الجاري .

وأضاف وزير الأوقاف بأن هذه المساهمة من صندوق الزكاة تؤكد على دور الزكاة في تجسيد التكافل بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، وكذلك التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين.

وبيّن الخلايلة أن صندوق الزكاة يقوم بتنفيذ أعماله عبر لجان الزكاة المنتشرة في المملكة والبالغ عددها قرابة الـ 200 لجنة ، حيث يتم تقديم المساعدات للمحتاجين في منازلهم. وقال بأن عدد المستفيدين من صندوق الزكاة خلال الأزمة تجاوز الـ 50 ألف أسرة من المحتاجين بكلفة اجمالية بلغت قرابة المليون دينار.

وأكد الخلايلة على ضرورة تعاون الجميع وتكافلهم، فيتفقد المرء الفقراء والمحتاجين. ودعا الخلايلة إلى الالتزام بالنهج النبوي الشريف الداعي إلى الايثار و الرحمة والصبر .

من جانب آخر دعا عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة الحاج محمد غازي أبو صوفة إلى التبرع للصندوق خاصة في هذه الفترة، وأضاف بأن الصندوق قد أطلق نافذة للتبرع الالكتروني بالتعاون مع إي فواتيركم.