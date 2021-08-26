الخلايلة: توزيع كوبونات بقيمة 30 دينار على أسر عفيفة في منطقة مصطبة

صابرين الطعيمات

جرش- قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة اليوم الخميس إنه سيتم توزيع عدد من الكوبونات بقيمة 30 دينار على عدد من العائلات العفيفة وتقديم أغنام لعائلات أخرى وكذلك ترميم البيوت التي بحاجه للترميم في المنطقة وكفالة أيتام وهذا كله يتم تقديمه عن طريق لجنة الزكاة في المنطقة وأضاف أنه يوجد لدينا صندوق للزكاه يتولى الكثير من المساعدات النوعية والنقدية واكد الوزير على أن يتم ذالك بعد دراسه من قبل لجنة الزكاة ومدير الأوقاف.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة قضاء المصطبة في محافظة جرش وكان باستقباله رئيس لجنة بلدية باب عمان عمر الشريدة والنائب نواش قوقزة والنائب ماجد الرواشدة وأعضاء مجلس محافظة بالمنطقة ومدير أوقاف جرش وعدد من المسؤولين.

من جهته وضع مدير أوقاف محافظة جرش فراس أبو خيط الوزير بمتطلبات مديرية الأوقاف في جرش ومن ضمنها تركيب طاقه شمسيه لعدد من المساجد في محافظة جرش.

وطالب عضوي مجلس محافظة عن قضاء المصطبه بتعين وعاض وواعضات في المنطقة.

النائب نواش قوقزه طالب بفتح بمزيد من الشواغر مثل الخطباء وخدم مساجد وغيرها وكذلك توسيع صلاحية مدير الأوقاف.

النائب ماجد الرواشده أيضا طالب بصيانه المساجد التي بحاجه للترميم وطالب بزيادة عدد المساجد في بعض المناطق وزيادة عدد الموظفين.