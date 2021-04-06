الخلايلة خلال افتتاحه مسجدا: أفضل لقاء هو في المساجد

عمان – الغد – افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد عائشة أم المؤمنين في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء.

وقال الخلايلة إن بناء المساجد في الأردن سنة حميدة دعمتها القيادة الهاشمية ورعتها منذ إقامة الدولة الأردنية، مبيناً أن رسالة ورؤية الوزارة تقوم على رعاية المساجد وبث ونشر القيم الإسلامية بين أبناء المجتمع وتحقيق رسالة المسجد وأهدافه.

وأشار إلى أن أفضل لقاء هو أن نلتقي في المساجد ونتفرغ من مشاغل الحياة الدنيا ونركز على ذكر الله تعالى، فللمساجد دور مهم في الإسلام، حيث أن رسول عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة المنورة بنى مسجد قباء، وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام، كما أن الصحابة بنو المسجد للصلاة والدعاء وإعماره بذكر الله تعالى.

وقال إن معنى العمارة المعنوية للمساجد تكون بالذكر وتعليم المسلمين بأخلاق الإسلام وتعاليمه السمحة ليتخرج الشباب منها كما تخرج الصحابة قبلنا.

وأكد أن رسالة الإنسان المسلم في الدنيا هي عمارة الأرض وطاعة الله سبحانه وتعالى وعمارة المساجد التي تؤدي رسالة الإنسان بطاعة الله تعالى.

وتمنى الخلايلة أن تزول جائحة كورونا حتى يعود الألق للمساجد ونعيد دروس الدين، ومع ذلك فإن إعمار المساجد وبناءها ما زال مستمرا حتى مع الجائحة.

وقال إن بناء المساجد هو علامة على إيمان الإنسان ورغبته في المتاجرة مع الله تعالى دون البحث عن أجر في الدنيا، وهي بيوت الله عز وجل، الأمر الذي يستوجب علينا عمارتها بالرواد والدعم والبناء، وعدم هجرها لما تمثله من قيمة في الإسلام دينيا واجتماعيا.

من جهته، قال مدير أوقاف البلقاء، الدكتور أحمد الخرابشة، إن وزارة الأوقاف من خلال مديرياتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تعمل على الصيانة الدورية للمساجد وتراقب بناءها، مؤكدا أن الوزارة تعي أثر بناء المساجد لدى المجتمع، من حيث الأبعاد الدينية والاجتماعية، فضلا عن أثرها في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، ما يدفعها دائما إلى التشجيع على بناء المساجد وإعمارها ماديا ومعنويا. من جهته، قال المتبرع ببناء المسجد، الحاج ابراهيم الفاعوري، في كلمة ألقاها عنه المهندس محمد الفاعوري إن الأردن أرض مباركة وتهتم ببناء المساجد وإعمارها، معبرا عن شكره لوزارة الأوقاف على دعمها وتذليل أي صعوبات واجهت البناء.

وحضر اللقاء محافظ البلقاء نايف الهدايات والنائب صالح العرموطي وعدد من وجهاء المنطقة.