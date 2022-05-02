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الخلايلة: في العيد نستذكر المسجد الأقصى ونحي المرابطين في القدس

10:05 ص2022-05-02
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة - (أرشيفية)

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دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إلى تذكر المسجد الأقصى المبارك خلال عيد الفطر، والدعاء لله بأن يعود إلى ديار الإسلام والمسلمين.

وقال خلال خطبة العيد في مسجد الملك الحسين، إننا نحيي كل الصامدين في المسجد الأقصى المبارك والمرابطين في القدس وفي بيت المقدس وعلى أكناف بيت المقدس.

وأضاف أن الأردن كان بجيشه العربي قدم الشهداء على أسوار القدس وفلسطين المحتلة، ومازالت أضرحة الشهداء في كل زاوية في أرض فلسطين والقدس خير دليل على تضحية الجيش العربي في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، داعيا الله أن تبقى الوصاية الهاشمية حاضرة يحملها جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وبين أن العيد هو يوم فرح للمؤمنين الصائمين على أداء شعيرة وركن عظيم من الإسلام، حيث أمرنا الله أن نُظهر معاني الفرح والسرور من خلال أعمال يمكن القيام بها من بر الوالدين كطاعة نتقرب بها من الله تعالى بالإضافة إلى صلة الأرحام وزيارة الأقارب.-(هلا اخبار)

10:05 ص2022-05-02
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