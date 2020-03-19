الخلايلة: قرار إلغاء صلاة الجمعة جاء استنادا لتعليمات الجهات الصحية

عمان-الغد- قال وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن قرار وزارة الأوقاف بالغاء صلاة الجمعة جاء استنادا لتعليمات الجهات الصحية التي اكدت ضرورة منع التجمعات حفظا للنفوس واستنادا في ذلك على القاعدة الشرعية التي تستوجب حفظ الروح الانسانية وهي من مقاصد الشريعة الاسلامية.

وأضاف الخلايلة خلال حديثه على شاشة التلفزيون الاردني أن قرار إغلاق المساجد الذي سبق إلغاء صلاة الحمعة لم يكن لاغلاق المساجد وانما لحفظ النفس، ولذا جرى العمل بالتوجيه النبوي باضافة “صلوا في بيوتكم ” بعد الأذان وذلك للتاكيد على الناس ان يصلوا في بيوتهم.

وقال ان دائرة الافتاء اصدرت فتوى ان صلاة الجمعة لا تجوز في البيوت موضحا ان المقصد منها ان يصلي الناس صلاة الظهر اربع ركعات مؤكدا ان وزارة الاوقاف لن تسمح بخرق القرار.

واوضح ان خطبة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة والاذاعات ومن ثم يصلي الناس الظهر اربع ركعات للظهر مشددا ان هذا الاجراء ليس بدعه ولكنه حفاظا على حياة الناس ومنعا لانتشار الوباء لا سمح الله .