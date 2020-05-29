الخلايلة: كبار السن والنساء ليس عليهم واجب صلاة الجمعة في المساجد

عمان-الغد- أعلن قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنّ كبار السن والنساء ليس عليهم واجب صلاة الجمعة في المساجد، وهنالك نية بالتشاور مع الجهات المعنية، لفتح المساجد واقامة صلاتي الظهر والعصر خلال الأيام القادمة.

أضاف الدكتور الخلايلة خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ، ان ما يقارب 3500 مسجد سيسمح لها باقامة صلاة الجمعة من أصل 4500 مسجد تصلى فيها عادةً.

وأكد الخلايلة ، أنه سيتم استخدام الساحات الخارجية للمساجد حتى لا يكون هنالك تلاصق.

وبين الخلايلة أن الوزارة بدأت بالسماح باقامة صلاة الجمعة كونها فريضة لا تصح إلا في المسجد،

وأشار إلى صلاة الجمعة ستكون للرجال فقط وذلك للاستفادة من مصليات النساء في تحقيق التباعد الإجتماعي اثناء الصلاة.

وأضاف الخلايلة أن هنالك نية بالتشاور مع الجهات المعنية، لفتح المساجد واقامة صلاتي الظهر والعصر خلال الأيام القادمة منبّها أنه في حالة ظهور إصابات جديدة في بعض المناطق، فسيتم وقف الصلاوات فيها.

وأكد الخلايلة أنه سيتم متابعة حجم الإلتزام بالتعليمات من خلال الأئمة ولجان المساجد.

ولفت إلى أن الوزارة ستعلن خلال يومين عن التعليمات والإرشادات للصلاة في المساجد في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوّه الخلايلة إلى أنّ ترتيبات الوزارة المتعلقة بموسم الحج ستكون بناء على قرارات السلطات السعودية و تقييم الوزارة للموقف في حينه.