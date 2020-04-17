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الخلايلة للأردنيين: علينا تغيير الكثير من العادات في رمضان هذا العام (فيديو)

منذ 17 دقيقة
طفلة تتابع خطبة موحدة من تلفاز منزل ذويها الجمعة قبل الماضية (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، اليوم الجمعة، إن على الأردنيين أن يعدوا لشهر رمضان الفضيل الذي يحل علينا خلال أيام “عدة خاصة” بسبب وباء كورونا.

وأضاف الخلايلة في الخطبة الموحدة: “يجب أن تتفق هذه العدة مع الزمان والمكان والحال الذي نعيشه اليوم، والعوائد التي يجب أن نسلكها اليوم حتى النيات يجب أن تتغير”.

وأشار إلى أن “رمضان هذا العام يأتي في ظل هذه الجائحة التي نواجهها، وندعو الله أن يجنبا هذا الوباء، لذلك على الناس تغيير الكثير من العادات والتقاليد التي تعودا عليها بالشهر الفضيل، من بينها التزاحم وصلاة التراويح في البيوت بدلاً من المساجد والتباعد الاجتماعي”.

وبين أنه “كما صلينا الفروض وصلاة الجمعة في البيوت علينا أن نصلي التراويح في البيوت كذلك، حفاظاً على صحتنا وسلامتنا”.

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