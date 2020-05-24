الخلايلة: لم تمنع الصلاة في المساجد إلا لسبب كبير

عمان – الغد- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إننا في هذا البلد لم تمنع الصلاة في المساجد إلا لسبب كبير، وراجح، وهو وجود وباء كورونا المعدي القاتل. وأضاف الخلايلة خلال القائه خطبة العيد اليوم الأحد في مسجد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ان الصلاة يجب أن صلاة العيد تقام في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، داعيا الله عز وجل أن يعود الناس لصلاة الجماعة في المساجد قريبا بعد الانتصار على الوباء والقضاء عليه . وأشار وزير الأوقاف إلى أن عيد الفطر هو عيد للمسلمين نحتفل فيه بعد أداء فرض الصوم العظيم ويجب علينا أن نكبر فيه لإظهار الفرح والسرور كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضي الله عنهم.

وبين أن العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ويجب علينا أن نعظمها مهما كان علينا من وباء، وعلينا أن نفرح لقدوم العيد، مؤكدا أننا سنتغلب بإذن الله تعالى عليه من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

و أوضح الخلايلة أن العيد شعيرة من شعائر الدين نظهر فيه الفرح والسرور ونؤدي الصلاة في بيوتنا، وتصلى جماعة مع أفراد الأسرة أو بشكل منفرد دون أن يكون هناك خطبة لأن الخطبة سنة عن النبي عليه الصلاة و السلام، فنحن اليوم نتقرب إلى الله عز وجل بأن نحجر أنفسنا في بيوتنا، ولا ننقل المرض في ما بيننا وأن نصل الأرحام من خلال وسائل الاتصال الحديث والمتاحة في ظل هذا الوباء الخطير.

وأكد على أن يوم العيد هو يوم فرح، ويوم الجائزة الذي يحصل فيه المسلمين على جائزة من الله تعالى لصيامهم شهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى أن ينال المسلمون جنة الفردوس. ودعا إلى أهمية التكاتف و التراحم في ما بين الناس ليكونون على خلق الإسلام و نكسب رضى الله سبحانه وتعالى. وختم الخلايلة الخطبة بالدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ الأردن وجلالة الملك وولي العهد وقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأن يعيد علينا هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق النصر على هذا الوباء الخطير.