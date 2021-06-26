الخلايلة: نعمل على تطوير خدمات أضرحة الصحابة والمقامات

عمان-الغد- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات أضرحة الصحابة والمقامات في مواقع المملكة كافة.

ولفت في تصريح صحفي عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أضرحة الصحابة في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك اليوم السبت، إلى أن الوزارة قررت قبل أشهر قليلة ترفيع مكتب أوقاف المزار الجنوبي إلى مديرية، لأهمية الأماكن الدينية التي تحتضنها وخدمة لأهل اللواء وزوار الموقع.

وبين أن الوزارة تعد دراسة لإعادة صيانة مرافق مسجد جعفر بن أبي طالب، مشيراً إلى أن هنالك تحسيناً مستمراً وتطويراً تنفذه اللجنة الملكية لإعمار مساجد ومقامات الأنبياء والصحابة والشهداء.

وأشار الوزير الخلايلة إلى توجه الوزارة نحو توفير الإنارة الكافية في شوارع مداخل المقامات.

يذكر أن جلالة الملك افتتح المجمع الإسلامي الكبير في المزار الجنوبي عام 1999، وهو يتضمن مسجداً بمساحة 1500 متر مربع، بالإضافة إلى مقامي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة.

وفي عام 2012، وبتوجيهات ملكية، تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسجد وتزويده بجميع الاحتياجات.