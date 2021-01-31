الخلايلة: ننتظر تعليمات السعودية لأجل العمرة

عمان– قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة تنتظر التعليمات من المملكة العربية السعودية لاتخاذ قرار حول موسم الحج أو العمرة ، حسب الوضع الوبائي بما يضمن سلامة الجميع ، و في ضوء هذه التعليمات سيتم اتخاذ القرار المناسب .

وأضاف الخلايلة في تصريح لإذاعة الأمن العام إلى انه لا يوجد قرار واضح لكننا ننتظر قريبا قرارا حول موسم الحج القادم أو العمرة حسب الشروط والتعليمات التي تضعها السعودية بما يضمن سلامة الحجاج والمعتمرين وأمنهم الصحي .

وحول موضوع تعيين خريجي تخصص الشريعة قال الوزير الخلايلة إن مسألة التعيين مرتبطة بديوان الخدمة المدنية وحسب الشواغر المتوفرة في وزارة الأوقاف وحسب ما يُسمح بالتعيين في أجهزة الدولة .

وأضاف الوزير الخلايلة أن جائحة كورونا أوقفت التعيينات خلال الفترة الماضية وهو أمر معروف لدى الجميع ، مؤكدا أن الوزارة لديها شواغر للتعيين وعندما يتاح التعيين ستقوم بالطلب من خلال ديوان الخدمة المدنية ،وسيتم التنسيق للتعيين حسب الأصول و حسب الدور.

وبين الوزير الخلايلة أن الخريجين الذين درسوا على حساب وزارة الأوقاف بلغ حوالي 1250طالب ، حيث أنفقت الوزارة مايقارب 5.5 مليون دينار على دراستهم ، مشيرا إلى أن العقد بين الجانبين لا يلزم الوزارة بالتعيين.-(هلا اخبار)