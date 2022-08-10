الخلايلة يتفقّد مركز السيدة عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم للإناث

تفقّد وزير الأوقاف الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، مركز السيدة عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم للإناث، التابع لوزارة الأوقاف، في منطقة اليادودة.

وأعرب الخلايلة، عن اعتزازه وفخره بالجهود التي يبذلها العاملون في المراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة لخدمة القرآن الكريم وتعليمه للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل تلاوةً وحفظًا وتدبراً.

وأشار الخلايلة، إلى أن الوزارة تُسخّر كافة إمكانياتها للعناية بالقرآن الكريم وإيصال رسالته الخالدة، لما في ذلك من خيرٍ على العباد والبلاد.

وأشار الخلايلة إلى أن عدد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم التي اطلقتها الوزارة تجاوز الـ ٢٥٠٠ مركز وعدد الطلبة فيها قرابة ١٤٠ ألف طالب وطالبة.

من جهته قال رئيس مركز السيدة عائشة أم المؤمنين السيد محمود سليمان ابو عوده أن المركز خرّج 47 حافظة للقرآن الكريم، أصغرهن تبلغ من العمر 12 سنة، وأكبرهن تبلغ من العمر 70 عاماً، كما وصل عدد الطالبات في المركز الصيفي 400 طالبة، وفي المركز الدائم 180 طالب وطالبة.

ورافق الخلايلة في الزيارة مساعد الأمين العام لشؤون المديريات – مدير التعليم الشرعي، د. حاتم السحيمات ، و مدير مديرية أوقاف عمّان الثالثة د. عبد السلام دويرج.