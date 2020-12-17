الخلايلة يحدد للأردنيين موعد الخروج لصلاة الجمعة غدا

عمان – أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 11.25ولغاية الساعة 12.25ظهرًا، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم 19 بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص.

وشدد وزير الأوقاف في بيان، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وإجراءات السلامة العامة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة صلاة خاصة للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا.