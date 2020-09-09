الخلايلة يلتقي مدراء الأوقاف لتأكيد الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

عمان- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ضرورة مواصلة الأئمة والمؤذنين القيام بمهامهم في المحافظة على المساجد، وحث المصلين على الالتزام بالإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتحميل تطبيق أمان على هواتفهم الذكية.

وقال الخلايلة، خلال اجتماعه مع مدراء مديريات الأوقاف بالمملكة، اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله عقيل الدعجة، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والإرشاد الاسلامي الشيخ اسماعيل الخطبا، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الأئمة والمؤذنين ولجان رعاية المساجد هي الجهات المعنية في حث المصلين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة لمديريات الأوقاف مستمرة في عملها والتأكد من التزام المصلين والمحافظة على بيئة المساجد.

كما أكد أنه في حال تسجيل مخالفات خلال إقامة الصلوات فإنه سيتم متابعة ذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين في الميدان لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأشاد الخلايلة بالصورة المشرقة التي رسمها رواد المساجد من مصلين وأئمة وخطباء خلال الفترة الماضية، حيث كانت نسبة الالتزام من المصلين مرتفعة جدا، مع وجود بعض المخالفات التي تم ضبطها والعمل على معالجتها.

وتأتي تأكيدات وزارة الأوقاف في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ودار نقاش موسع بين الوزير الخلايلة ومدراء الأوقاف، مؤكدين ضرورة تجاوب المصلين مع كل ما يصدر عن وزارة الأوقاف والجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على المصلين ضرورة إحضار سجاداتهم الخاصة والكمامات والقفازات.–(بترا)