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الخليفات رئيسا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية

منذ ساعتين
مدخل الجامعة الأردنية -(تصوير: ساهر قدارة)

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تيسير النعيمات
عمان– أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلبة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور عمر الكفاوين الطالب مهند نورس الخليفات رئيسا للاتحاد، والطالب علي مروان صالح نائبا للرئيس.
وجاءت نتائج اللجان الفرعية كما يلي :
أمين السر الطالب أحمد عمر العليمات
أمين الصندوق الطالب راشد محمد سلامة
رئيس اللجنة المالية الطالب سفيان البكار
رئيس لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع الطالبة دانة شامية
رئيس لجنة النشاطات الطلابية الطالب أحمد الحلحولي
رئيس لجنة قضايا الطلبة الطالب عمر عبدالعال عبدالقادر.
رئيس لجنة العلاقات العامة والخارجية الطالب عمر امطيرة
رئيس لجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية الطالبة سارة أبودية
وعبر كفاوين عن ارتياحه لانتخابات الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة، وأثنى على وعي الطلبة وما أظهروه من حسّ المسؤولية العالي، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

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