الخميس.. أجواء ربيعية معتدلة بأغلب المناطق

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الخميس لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، الى أقل بقليل، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى معتدل في مختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل عام، ويُحتمل تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية ومناطق السهول والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ونبه “طقس العرب” من تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية ومناطق السهول والبادية.

ونهار غد تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية بالنسبة لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة في مختلف مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي شرق المملكة تكون الرياح صباحا جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.