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الخميس.. أمطار مخلوطة بالثلوج على المناطق التي تزيد عن 900 متر في عمان

منذ 53 دقيقة

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عمان-الغد–  أفاد موقع طقس العرب بأن غدا الخميس سيكون طقس بارد إلى شديد البرودة وغائم مع هطول الأمطار الغزيرة على فترات وتشكل الضباب فوق الجبال.

في حين يتوقع تساقط الثلوج فوق الجبال العالية الشمالية والجنوبية التي يزيد ارتفاعها عن 1200متر، وأمطار مخلوطة بالثلوج فوق قمم العاصمة عمان وعموم المناطق التي تزيد عن 900 متر.

ويكون يوم الجمعة طقس شديد البرودة بشكل عام مع استمرار فرص تساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق وضباب كثيف ليلاً.

وخلال يومي السبت والأحد تستقر الأجواء ويكون هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة.

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