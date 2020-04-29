الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة وأجواء ربيعية

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الخميس مع بقائها دون معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت، ويتحول الطقس ليُصبح ربيعياً مُعتدلاً في مختلف المناطق، في حين يكون ربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة مقارنة بما كانت عليه في الليالي السابقة، مع بقائه بارداً نسبياً بوجه عام، وتظهر كميات كبيرة من السحب المُتوسطة والعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

ويوم غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة قليلا وتكون دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويعود الطقس ليُصبح ربيعياً لطيفاً في مختلف المناطق، ويكون ربيعياً دافئاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتصبح بشكل هبات قوية في المناطق الصحراوية ومثيرة للغبار، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد بوجهٍ عام في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.