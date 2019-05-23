الخميس: الحرارة تلامس الـ 40 في معظم المناطق و45 في الأغوار والعقبة

الغد- مع استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة يتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة نهار اليوم الخميس؛ لتصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 7-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً في عموم المناطق حيث تكون درجات الحرارة في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات في عمان والمدن الأردنية، وشديد الحرارة في البحر الميت والعقبة والأغوار، حيث تقترب العظمى من حاجز 45 مئوية فيها.

مع ساعات الليل، يستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، وتكون درجات الحرارة الصغرى مرتفعة بشكل غير مُعتاد.

ويوصي موقع طقس العرب بضرورة الإنتباه من التعرض المباشر لفترة طويلة تحت أشعة الشمس، خصوصا في فترات الذروة الممتدة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً. بالاضافة إلى الاكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبة بين الافطار والسحور.