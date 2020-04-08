الخميس.. انخفاض درجات الحرارة وتوقع أمطار

عمان-الغد- تستمر درجات الحرارة، نهار الخميس، أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس صحواً ومشمساً مع ساعات الصباح، يتحوّل تدريجياً ليصبح بارداً نسبياً، مع تكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، فيما يُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، مع ساعات العصر، في شمال المملكة، ورُبما تمتد لبعض المناطق الوسطى، وفق موقع “طقس العرب”.

ليلاً، يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية و جبال الشراه، ويُحتمل تشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية وجبال الشراه، حيث تقترب الصغرى السطحية من حاجز الصفر المئوي مع ارتفاع في نسب الرطوبة، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، تتحوّل إلى جنوبية غربية.

وحذر “طقس العرب” من خطر تشكل الصقيع في أجزاء محدودة من مناطق السهول الشرقية وجبال الشراه في ساعات الليل المُتأخرة.

أما غدا نهاراً، فتستمر درجات الحرارة بالانخفاض، لتصبح دون معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً بوجهٍ عام، وبارداً في المناطق الجبلية، وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون رعدية وغزيرة لفترات وجيزة، لا سيّما في المنطقة الشمالية، كما ويُحتمل امتداد بعض الزخات المطرية صوب مرتفعات الكرك والطفيلة، وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة، ومُثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وحذر “طقس العرب” من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار والأتربة المثارة عصراً بفعل نشاط الرياح.

ليلاً، يكون الطقس بارداً في اغلب المناطق، وبشكل لافت في مناطق البادية و السهول الشرقية وجبال الشراه، وما تزال الفرصة مُتاحة لهطول بعض الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، ويتوقع تشكّل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، على فترات، في المرتفعات الجبلبة العالية الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.