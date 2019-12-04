الخميس والجمعة باردان وماطران.. تعرفوا على آخر تحديث للمنخفض

عمان- الغد- يتأثر الأردن يوم غد الخميس، بمنخفض جوي من الدرجة الأولى – أقل درجة على مؤشر تصنيف المنخفضات-، وفق ما أفاد موقع “طقس العرب” اليوم الأربعاء.

وستكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 2-3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس بارداً وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهُطول الأمطار بدءاً من شمال المملكة، ومن ثم تمتد لبعض المناطق الوسطى وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب الموقع، فإنه يوصى “بتوخي الحذر من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار”.

أما ليلاً، تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة. وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال ووسط البلاد، وتمتد للمناطق الجنوبية بشكل أكبر والأجزاء الشرقية كذلك.

ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ووفق “طقس العرب”، فإنه يوصى “الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية”.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة نهار الجمعة بشكل لافت ، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار بأجزاء متفرقة من المملكة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.