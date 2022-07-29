الخميس يسجل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف

بلغ الحمل الكهربائي مساء أمس الخميس 3350 ميجا واط، فيما بلغ الحمل النهاري 2950 ميجا واط، وهو الحمل الأقصى المسجل خلال الصيف الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أقصى حمل كهربائي سجل في كانون الثاني الماضي، 4010 ميجا واط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله في المملكة.

وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف.

وفي تصريحات سابقة لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، فإن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعدادها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة.

وأكد أن الشركة قادرة على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف هذا العام.

وأشار إلى أن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد “بكامل جاهزيته” لمواجهة موسم الصيف، مشيرا إلى أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وفي ذات السياق، بلغ أقصى حمل مسجل خلال 2021 (3770) ميجا واط بزيادة 3.0 بالمئة عن عام 2020 بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وانخفضت الاستطاعة التوليدية للطاقة التقليدية من 4000 ميجا واط عام 2020 إلى 3977 ميجا واط عام 2021 بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفعت استطاعة الطاقة المتجددة من 1424 ميجا واط 2020 إلى 1579 ميجا واط 2021 بزيادة بلغت 10.9 بالمئة.