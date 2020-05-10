الخنازير البرية تدمر المزروعات بالمناطق الزورية لتأخر صيدها بسبب الحظر

حابس العدوان

الأغوار الوسطى – في الوقت الذي ألحقت فيه قطعان الخنازير البرية أضرارا بالغة بالمزروعات في المناطق الزورية، بسبب تداعيات ازمة كورونا ومنها حظر التجول، يطالب عدد من المزارعين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الخنازير والحد من خطورتها.

ويتفق مزارعون على ان انعدام سبل المكافحة فاقمت من الخسائر، إذ إن قطعان الخنازير تجوب الحقول يوميا دون خوف، موضحين أن تأخر الصيد سيؤدي في النهاية إلى تدمير كامل للمحاصيل.

ويرى مزارعون ان طبيعة المنطقة التي يمنع فيها الصيد الا بتصاريح، لاسيما وانها تعد منطقة عسكرية، ساهمت في ازدياد حجم الخسائر، مشيرين إلى ان تأخر الحصول على التصاريح وعدم السماح بالصيد خلال ساعات الليل، سمح لقطعان الخنازير بتدمير المحاصيل عن بكرة ابيها.

ويؤكد المزارع جمال المصالحة، ان قطعان الخنازير البرية ألحقت أضرارا كبيرة بالمحاصيل الزراعية كالقمح والبطاطا والذرة، مضيفا ان الأضرار وصلت في بعض المحاصيل إلى 90 % وبعضها لا يمكن تعويضها كمحصول القمح.

ويشير الى أن هجمات الخنازير تتجدد مع بداية كل موسم زراعي، الا انها تفاقمت الموسم الحالي بسبب ازمة كورونا وتأخر صيدها، مطالبا بسرعة العمل على صيد الخنازير إلى تهدد مساحات شاسعة من الأراضي الزورية المزروعة بكافة المحاصيل.

ويبين المزارع سالم المناصير، ان الخنازير الزورية غالبا ما تداهم المزارع القريبة من النهر، لتحصل على الغذاء الذي يساعدها على التكاثر، موضحا ان ما يزيد من حجم الاضرار انها تجتاح الحقول على شكل قطعان ما ألحق بهم خسائر كبيرة، “ما يصعب من مهمة تفادي هذه الهجمات ان الخنازیر تجول في المزارع ليلا في الوقت الذي لا يوجد فيه احد وتعمل على التهام ما تجده.

ويضيف انه ورغم قیام عدد من المزارعین بوضع الاسلاك الشائكة حول مزارعهم، الا ان الخنازير تقوم بحفر انفاق وتدخل المزارع وتتحصن نهارا بین نباتات القصیب والحلفاء والطرفة الكثیفة، الموجودة على ضفاف نهر الاردن.

ويتفق المصالحة والمناصير، على ان عمل اسیجة متینة مدعمة بأساسات اسمنتية يتطلب كلف عالية، فيما المزارع لا يقوى على تحملها، مطالبين الجهات المعنية سواء وزارة الزراعة او القوات المسلحة بمساعدة المزارعين الذين يتعرضون سنويا لخسائر نتيجة هجمات الخنازير.

من جانبه، طالب رئيس رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، الجهات المعنية بالسماح للمزارعين بصيد الخنازير البرية لحماية محاصيلهم، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لصد هجماتها على الحقول، مضيفا أن المزارعين يواجهون مشاكل عدة لعدم قدرتهم على مكافحة هذه الآفة فهم ممنوعون من المبيت داخل مزارعهم وغير قادرين على مطاردتها وصيدها أو تسميمها، إضافة لعدم وجود جهة حكومية تساعد المزارعين في معالجة هذه المشكلة.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي، ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الاردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة على وضع حل جذري لمشكلة الخنازير البرية، التي تهاجم المحاصيل الزراعية في وادي الاردن، بما يضمن سلامة المزروعات وأطر التعامل مع الحيوانات البرية.