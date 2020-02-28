الخوالدة.. باحث أردني يطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى

تغريد السعايدة

عمان- استطاع الباحث الأردني ومستشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية سائد الخوالدة من تطوير علاج عملي يحل مشكلات يعاني منها ذوو الإعاقات الحركية، وذلك عبر اللجوء لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الخوالدة، وبالتعاون مع فريق من قسم علم الأعصاب الاكلينيكي في جامعة اكسفورد البريطانية وقسم جراحة الدماغ في جامعة بيرن السويسرية ومركز البيانات الطبية في جامعة أدنبره البريطانية، تمكن من التوصل لنتائج عملية تسهم في تطوير تكنولوجيا تستخدم إشارات الدماغ العميقة المقاسة من منطقة العقد القاعدية، بالإضافة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم العديد من الخيارات الداعمة والمساعدة لذوي الإعاقة.

يعمل الخوالدة مستشارا في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية لعدد من المشاريع داخل وخارج الوطن العربي ولديه خبرة أكثر من خمسة أعوام في حقل بحث وتطوير التكنولوجيا الطبية والعصبية ودمجها بالذكاء الاصطناعي؛ أشار إلى أن التكنولوجيا المطورة تستخدم الإشارات العصبية المستخرجة من العقد القاعدية المسؤولة عن تنظيم الوظائف الحركية للتحكم بأطراف روبوتية ذكية تحل مكان الأطراف المفقودة أو غير المستجيبة، وهذا من شأنه أن يشكل ثورة تكنولوجية وعلاجية تخدم فئة كبيرة من الناس في العالم.

وفي التفاصيل، يلفت الخوالدة، في تصريح خاص لـ”الغد” إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي ما تم الاعتماد عليه في استخدام هذا المشروع لتحليل الإشارات العصبية والتنبؤ بالحركة التي يفكر المريض بالقيام بها؛ إذ من خلال استخدام هذه التكنولوجيا يستطيع المريض التفكير فقط في نوع الحركة التي يريد القيام بها، بينما يقوم الجهاز المطور بالتنبؤ بالحركة وإرسال إشارات كهرباء لتحريك الطرف المراد تحريكه، وهذا يمكن أن يقوم به الجهاز قبل أربع ثوان من عمل الحركة، مما يجعله مناسبا لتطبيقات الحياة العملية.

وفي ظل التطورات الكبيرة التي تخرج للعالم في المجالات كافة، وأبرزها المجال الطبي، فإن ابتكار الخوالدة يعد من أهم هذه الاختراعات التي تعتمد على تقنية التحفيز العميق للدماغ وتعمل عن طريق زرع مجسات كهربائية داخل مناطق معينة في الدماغ؛ حيث ترسل هذه المجسات نبضات كهربائية تنظم النشاط الدماغي غير الطبيعي في دماغ المريض، ويتم التحكم في مقدار النبضات المرسلة أثناء التحفيز العميق للدماغ باستخدام جهاز يشبه منظم ضربات القلب؛ حيث يوضع هذا الجهاز تحت الجلد أعلى الصدر، فيما يمتد سلك تحت الجلد ليوصل هذا الجهاز إلى المجسات الكهربائية في الدماغ، وهذا من شأنه كذلك أن يساعد على دعم ومساعدة المرضى الذين يعانون من “الصرع، الرعاش، اضطراب الوسواس القهري، مرض الباركنسون وألزهايمر”.

وكان الخوالدة، كذلك، قد قام بدراسة خلال أبحاثه العلمية للتوصل إلى هذه التقنية الحديثة، توصل من خلالها إلى وجود نشاط زائد في الإشارات العصبية من نوع بيتا على شكل نبضات دماغية غير طبيعية، وتؤثر سلبا على تحكم مرضى باركنسون بأطرافهم، مما يؤدي الى ظهور الأعراض المرضية من بطء الحركة والرعاش، والتي تم نشرها في إحدى أفضل المجلات العلمية المتخصصة في الطب العصبي الاكلينيكي، وتُشكل مساهمة علمية مهمة في أبحاث الدماغ.

وبحسب دراسات متعددة حول مفهوم الذكاء الاصطناعي، فهو يُعرف بالأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام التي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها، وقد يظهر في أشكال عدة منها الروبوتات التي يمكن أن تكون ذات فائدة وتقدم خدمة للمجتمع، وتقوم على تحليل المعلومات، بهدف تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير.

وكان الخوالدة قد عمل في الجامعات والمراكز البحثية المرموقة في العالم، مثل جامعة أكسفورد (بريطانيا)، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)، معهد ماكس بلانك لأبحاث الدماغ (ألمانيا)، المركز الوطني للأبحاث العلمية (فرنسا) وجامعة آلتو (فنلندا).

ويتمنى أن تترجم تلك الأبحاث التي يعمل على دراستها على أرض الواقع في المستقبل القريب، لتكون حلاً للمرضى الذين يعانون من الإعاقات الحركية والأمراض العصبية، “فالتحفيز العميق للدماغ مع الذكاء الاصطناعي قد يكون بروتوكولا علاجيا فعالا لمصابي الأمراض آنفة الذكر”.

وكان الخوالدة قد قام، في وقت سابق، بوضع تصميم للأجهزة الطبية من خلال جهاز طبي يُعرف بـ”المايكرو سم” الذي يساعد على زراعة الخلايا السرطانية ومن ثم تعريضها للأدوية المختلفة كي يشاهد تأثرها بها وكيف تقاومها عن طريق قياس كمية الأدوية التي تبقيها داخلها وكمية الأدوية التي تتخلص منها، الأمر الذي يشير الى مدى مقاومة الخلايا السرطانية لنوع معين من الأدوية.

وتتوالى الإنجازات التي يضع بصمتها شباب أردني في مختلف المجالات الحياتية، ومن كل بقاع الأرض، ولا يتوقف الحديث عن مُنجزات عالمية في مختلف القطاعات، أحدثت تغييرا كبيرا بالمجتمعات.