الخوف من التجربة وإحساس “الفشل المسبق” يحرم الشباب فرصة التطور!

رشا كناكرية

عمان – الخوف من التجربة الأولى وتوقع الفشل قبل الإقدام على الفعل؛ هو شعور يعيش في دواخل العديدين بأي خطوة يقدمون عليها. هي حالة يعيشها بعض الشباب في الوقت الحاضر، سببها ضعف الثقة بالنفس ورفض المجازفة خوفا من التعثر وتذوق طعم الإخفاق، والنتيجة العيش داخل دائرة مغلقة، مع غياب الجرأة بالمحاولة مرة أخرى.

الشاب سامر عبدالله (25 عاما) يتحدث عن تجربته وبأنه كان يمتلك الكثير من الأهداف وسعى لإنجازها، لكن ومع بداية أول خطوة تعثر، إذ فشلت تجربته الأولى وأدخلته في حالة من الاستسلام واليأس ورفض المحاولة مرة أخرى، مبررا رفضه “ما رح أنجح مهما حاولت.. ليش أتعب حالي”.

هذه الأفكار التي ترسخت في عقل سامر، أوقفته عن السعي لتحقيق طموحه، إذ كان للتجربة الأولى أثرها العميق، فاختار طريق الاستسلام ليكمل فيه وقرر أن لا يسعى لأي إنجاز خوفا من الوقوع مرة أخرى.

بينما نسرين (31 عاما) لم تذق طعم الفشل، فهي لم تحاول من الأساس، واستمرت بالعمل بإحدى الشركات وفي نفس المكان منذ 9 سنوات، ورغم العروض العديدة التي تلقتها من شركات أخرى، إلا أن خوفها من المجازفة، جعلها تتمسك بمكانها، رافضة المحاولة مع خوفها من احتمالية أن تخسر عملها. هي لا تمتلك أي رغبة للتغيير ولا تسعى حتى للتطور فهي تنجز عملها ذاته الذي يتكرر يوما بعد الآخر وراضية بما وصلت إليه.

الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة يبين أن هذا الخوف يتعلق بالثقة بالنفس والأصل فيها هو من التربية، وتبدأ منذ الصغر بالمدرسة والجامعة وفي جميع مراحل الحياة، وتستمر كمنظومة واحدة أساسها الثقة بالنفس، فهي تنمي عند الإنسان روح المواجهة والمبادرة والاندفاعية، لافتا إلى أنه “كلما كانت ثقتك بنفسك عالية كلما ما زادت قدرتك على التأقلم مع الحياة “.

ووفق النوايسة، من الطبيعي جدا أن يكون الإنسان واقعيا في تعامله مع متطلبات الحياة، وقد ينجح في عمل معين ويفشل في آخر، لكن ذلك لا يسمى “فشلا”، فمن الممكن أن يكون إخفاقا في مرحلة ما فقط.

ويبين النوايسة أن من أهم صفات القيادة الحقيقية هي المبادرة، فهنالك من يمتلك هذه المبادرة لأن ثقته بنفسه عالية جداً، وكثير من المشاهير حققوا أحلامهم وطموحاتهم وأصبحوا أصحاب أرقام صعبة في الحياة لأنهم قرروا المضي قدما، وقد يكونون ذاقوا طعم الفشل في التجربة الأولى، لكن لم تكن لديهم “عقدة الخوف”، فالحياة تجارب.

ويعتقد النوايسة أن هذه الظاهرة موجودة في المجتمع، فهنالك كثير من الناس الذين تتوقف أحلامهم عند نقطة معينة، لأنهم فشلوا في التجربة الأولى أو بسبب عدم القدرة على تحقيق الهدف، لذا ينبغي تقييم نقاط القوة الموجودة لتعزيزها وأين نقاط الضعف لمعالجتها، وهكذا يستطيع الشخص أن ينتقل للخطوة التالية، فالحياة عبارة عن سلسلة من الخطوات لذلك لا يتوقف من تجربة واحدة أو عمل فشل فيه.

ويضيف النوايسة أنه عندما يضع الشخص لنفسه توقعات مسبقة ويحكم عليها بالفشل هذا أمر خاطئ، فالعمل يصقل الخبرات بالتجربة، متساءلا: كيف أحصل على خبرة عملية وأنا امتلك خوفا من المجازفة؟ وهل أبقى عند ذات النقطة التي بدأت فيها؟ ويضيف بأن هنالك فرقا بين الخبرة والخدمة، فنجد شخصا في الخدمة لمدة 25 سنة وشخصا آخر لديه خبرة 5 سنوات، ويتفوق عليه لأنه يعمل على نفسه ويطورها ويبني من قدراته.

ووفق النوايسة، “الخوف الحقيقي من أن ألا تجازف في العمل.. والأصل في بيئة العمل أن تشجع على المجازفة وتسمح بالأخطاء ولكن طبعا ليس الاخطاء المدمرة أو المستمرة بل الخطأ الذي يمكن أن يصوب، فهنالك تغذية راجعة من المسؤول تساعد في بناء القدرات ويستفيد منها الموظف فيما بعد ويصحح خطأه، ولكن أن تبقى عند نفس المكان والخوف يتملكك فإن هذا يحفز عامل الفشل بشكل كبير”.

ويؤكد النوايسة أن ثقة الإنسان بنفسه تعزز من قدراته وتقوي شخصيته وتعطيه الحرية بالتصرف ضمن الحدود، وتنمي عنده الصفات القيادية وهي أساس النجاح عند البشر، مبينا أن الجميع يولد ويمتلك صفات القيادة بالتساوي، ولكن هنالك من يعمل عليها ويساعد بذلك الأهل بإعطاء المساحة للأبناء ليعبروا عن أنفسهم وليجربوا، وهنا تأتي نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ، فمن المهم جدا الاستفادة من الأخطاء والتواجد في بيئة تنمي القدرات والإمكانات، وفي الوقت ذاته تقديم التغذية الراجعة بإيجابية لتحسين الأداء الموجود.

ويوضح نوايسة، “أن تذهب وتعود من العمل وأنت بنفس الحال دون أي تطوير للنفس هذا أمر خاطئ”، إذ ينبغي تنمية المهارات وتطويرها والاطلاع المستمر على كل جديد بما يساعد على تحقيق الأهداف والأحلام.

ومن جهة اخرى يذهب خبير مهارات الحياة محمد تملي إلى “أن ثقافتنا تخلو أحيانا من روح المغامرة، سواء في المدرسة أو الجامعة، مبينا أن هنالك من أوجد لنفسه طريقا آخر، وأصبح “رائد أعمال، مبدعا، مبتكرا”، بعد أن خرج عن المسار وأثبت نفسه، منوها الى أن “الحل العملي والمفيد لكي تغامر بأن يكون معك 5 أو 6 أشخاص يفكرون بذات الطريقة والإقدام على ذلك سويا، فالإنسان لوحده قد لا يمتلك الجرأة الكافية”.

ويذكر تملي أن هنالك قاعدة تقول “نحن نعيش في ثلاث عوالم.. عالم أشخاص وعالم أفكار وبالنهاية عالم النتائج”، لذلك عندما يتم تعيين أشخاص جدد في الشركات يتم التركيز على فكره وخبراته وهل هو مناسب للوظيفة المطلوبة، فهم يبحثوا عن العقلية التي يفكر بها، والقدرة على المخاطرة، “كلما زادت الخطورة كل ما زاد الدخل” وهذه واحدة من قواعد الإدارة، إذ أن من يعملون بالبورصة يخاطرون كثيرا ولكن بالمقابل يجنون ويربحون المليارات.

وبحسب تملي، هنالك مهارات أساسية تميز أي عمل، أولها المهارات الإدارية التي يدخل فيها التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار وحل المشكلات وانشاء العلاقات، وإدارة فريق العمل وإدارة الأمور المالية، بالإضافة إلى المبيعات والتسويق، وثانيا المهارات الشخصية وتتمثل بالعرض والإلقاء والاتصال والكلام، ووضع الأهداف بطريقة ذكية، ومواكبة التطور الذي يحدث في التحول الرقمي والذكاء الاجتماعي.

ويضيف تملي أن الوعي بالذات هو أساس النجاح، فهنالك من يعمل بشكل متواصل ولكن لا يتقدم في الحياة، وآخر لديه وعي كبير بذاته ويتطور لتحقق أهدافه من خلال تنظيم أنشطته ووقته، وهنا يكمن الذكاء في “من يتحلى بالجرأة ليحقق نجاحات عظيمة في حياته”.