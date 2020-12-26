الخوف من السلالة الجديدة لـ”كورونا”.. هل يعيدنا لنقطة الصفر‎؟

مجد جابر

عمان- اخيرا، تسلل شعور التفاؤل لنفوس الأشخاص ليجدد أمل الخلاص من فيروس لعين وشرس أتعبهم وأرهق مختلف تفاصيل حياتهم. ذلك الشعور لم يأت من فراغ على أعتاب العام الجديد، إذ جاء انخفاض المنحنى الوبائي محليا، والنزول بأعداد الإصابات، وحالات والوفيات، وبدء توزيع اللقاحات بالعالم، ليعيد الأمل بأن تعود الحياة لطبيعتها وسابق عهدها.

وفي خضم كل ذلك، جاء الخبر الصاعق والصادم بوجود سلالة جديدة لفيروس كورونا، ليهدم هذه الآمال وكأنه يعيد المجتمع الى نقطة الصفر مرة أخرى، بالتالي تضاعفت حالة الخوف والتوتر والقلق بين أفراد المجتمع.

ومع قرب انتهاء العام الذي كان حافلا بالكوارث والمآسي، وما تركته الجائحة من آثار نفسية واقتصادية وأسرية على المجتمع الاردني والعالم أجمع؛ جاءت الأخبار بوجود السلالة الجديدة وسرعة انتشارها، لتعيد الناس الى حالة الإحباط التي لازمتهم أوقاتا طويلة.

الخوف من المستقبل وعدم معرفة ما يخبئه العام الجديد في جعبته مع وجود سلالة جديدة من الفيروس غير معروف ماهية تفاصيله، ألقت بظلالها من جديد على المجتمع.

اختصاصيون اعتبروا أن غياب التفاصيل الوافية عن الفيروس الجديد والضبابية التي تغطي المشهد، والإجراءات السريعة التي اخذتها بعض الدول بإغلاق الحدود والتشديد في الاجراءات، وخوف الناس من الاثر الاقتصادي المترتب، كلها أمور سببت من جديد حالة الخوف والقلق والتوتر الاجتماعي التي يعيشها الناس حالياً.

ويذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي الى أن الخوف والقلق والتوتر الذي رافق المجتمع الاردني وكل العالم كان صادما، فمعرفة وجود سلالة جديدة من كورونا كان صدمة، كونه جاء بعد تفاؤل بوجود لقاح وبدء اعطاء المطعوم، ليأتي الخبر مصحوبا بإجراءات صارمة وجديدة.

ويشير الخزاعي الى أهمية النظر الى الجانب الايجابي والمطمئن بأن الفيروس ليس خطيرا، ويمكن من خلال المطعوم القضاء عليه مع مزيد من الحرص واتباع الاجراءات الصحية اللازمة، مبينا أن هناك خوفا وقلقا عالميا من هذا الفيروس.

ويعتبر أن الأخبار ربما كانت صادمة للناس، خصوصا بسرعة انتشارها ما أوجد نوعا من الخوف والتوتر، قد يكون سببه البعد الاقتصادي.

ويلفت الى أن الصدمة كانت كبيرة لأنها جاءت بعد تفاؤل، مما زاد من شدة الغضب والرفض لما يسمعه الأفراد عن الفيروس الجديد، مبينا ان المجتمع الأردني أكثر خوفا من غيره بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لآثار هذه الجائحة.

وفي ذلك يذهب خبير الاوبئة واستشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، د. عبد الرحمن العناني، الى أن السلالة الجديدة التي ظهرت جنوبي بريطانيا وبعض من الدول الاوروبية، عبارة عن تحول وتطور لفيروس كورونا إلى شكل آخر، فهو بطبيعته يتمحور بأكثر من شكل وهذا ليس أول تحور له.

لكن هذه السلالة تتميز بسرعة الانتشار والعدوى، لافتا الى أهمية مقاومتها من كل الدول، ومحليا وضع اسس وموانع واجراءات تتصدى لدخول هذه السلالة.

ويبين أنه من السهولة انتقال الفيروس من بلد لآخر بسبب حركة الطيران والمسافرين، فطبيعة هذه السلالة ستعمل على زيادة الأعداد بشكل أكبر عن الفيروس الموجود حاليا، ما يتطلب من جميع الدول اخذ الاحتياطات والاجراءات بمنع السفر الى الدول الموجود بها هذه السلالة.

ويؤكد العناني أهمية اتباع اجراءات واضحة لحماية المجتمع، مبينا انه لابد من أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل الحماية كافة والتباعد الجسدي والنظافة الشخصية والابتعاد عن أماكن التجمعات. ووفق العناني، لغاية الآن لا توجد معلومات كافية عن هذه السلالة وما ينشر عنها أخبار شحيحة، ووضع الاردن وبائيا ليس مريح، والحالات ما تزال مرتفعة رغم انخفاضها مقارنة بعدد سكان الأردن، وذلك يتطلب الحيطة والحذر من قبل الجهات الرسمية، خصوصا عبر المعابر.

ويرى ان هذه السلالة متنقلة، وستزيد الحالات بعدد من الدول، لذلك لابد من الانتباه لكل ذلك من الآن، والأردن ليست مستبعدة تماما عن الأمر، مبينا أنه حتى الآن لم يتم معرفة اذا كان اللقاح الجديد فعال لهذا الفيروس أم لا، والمؤشرات العامة ليست مطمئنة، لذا لابد من أخذ الأمر بجدية تامة.

ويذهب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة الى أن أفراد المجتمع بالأزمات، تظهر عليهم أعراض الخوف والتوتر، مبينا أن تداعيات أزمة كورونا كانت كبيرة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والتعليمية، ألقت بظلالها، وتركت الكآبة والحزن داخل النفوس.

ويحذر من عودة كل ذلك الشعور مع السلالة الجديدة، خصوصا انها ليست بالشرسة، والكثيرون تأقلموا مع الوضع الراهن، لكن للأسف تبقى حالة التشاؤم ظاهرة مع كل مستجد.

وبحسب مطارنة، فإن الضبابية تغطي الاجواء، وما تزال تفاصيل السلالة الجديدة مجهولة، مشيرا إلى أن الخبرة التي أُخذت منذ بداية العام، يفترض أنها مدت الأفراد بالمناعة مما هو قادم، وما علينا الا الاستمرار باجراءات السلامة والتقيد بها، وعدم الاستماع للاشاعات الموجودة.

حالة الصراع وعدم الاستقرار النفسي، دائما ما تترك آثارها على الناس، وفق مطارنة، خصوصا لدى الأشخاص الذين تضرروا اقتصاديا وأمنياتهم الخلاص من الفيروس بأي طريقة، لذلك لابد من وجود رؤية واضحة ومحددة والسيطرة على المعلومات وتدفقها وتناقضها، وأن تكون الخطابات مريحة نفسيا وتدفع للايجابية والتفاؤل.

وحذّر علماء في دراسة من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في بريطانيا هي بمعدل وسطي معدية بنسبة 56 بالمئة أكثر من النسخة الأولى، وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات، وفق ما نشر على وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق دراسة نشرتها الأربعاء كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرقي بريطانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

وأضافوا “ومع ذلك، الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي الى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات جراء كوفيد19 والوفيات الى مستويات أعلى العام 2021 مما لاحظناه في 2020، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تم فرضها قبل 19 كانون الاول (ديسمبر). وبحسب الدراسة، “من الضروري المسارعة بشكل كبير الى توزيع اللقاح كي يكون هنالك تأثير ملموس في كبح المرض الناتج عن الفيروس”.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة الخشية في جميع أنحاء مع بدء بلدان عديدة حملات تطعيم للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص منذ ظهوره.