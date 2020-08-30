الخوف من المستقبل يضطر آباء لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية

سماح بيبرس

عمان – قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد أنهى سامر إجراءات نقل ولديه من المدرسة الخاصة التي كانا فيها الى مدرسة أخرى حكومية.

قرار سامر بنقل ولديه جاء لعدة أسباب أولها قناعته بأن “المدرسة العام الماضي أخذت الرسوم كاملة مقابل لا شيء”، فلم يتلق ولداه التعليم الذي توقعه مقابل ما دفعه بعد أن تم تحويل التعليم في المدارس من تعليم عادي إلى تعليم إلكتروني، في ظل جائحة كورونا.

وثاني هذه الأسباب هو عدم يقينه بالمستقبل، ما إذا كانت الشركة التي سيعمل بها ستستمر أو سوف تسرح الموظفين لديها.

ويقول سامر”من يعرف ماذا تخبئ الأيام، الشركة التي أعمل خفضت الرواتب أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بسبب كورونا، وها هي تهدد بتسريح عدد من الموظفين خلال الفترة المقبلة”.

أما نهى فقد بدأت ايضا منذ شهر بالبحث عن مدارس بديلة ذات أقساط “أرخص” من المدرسة التي تنتسب إليها ابنتها وقررت نقلها الى مدرسة أقرب وأقل كلفة خصوصا أن ابنتها ما تزال في رياض الأطفال، ولم تستفد من التعليم الإلكتروني السنة الدراسية الفائتة.

وهي تشير الى أن التعليم عن بعد لهذه المرحلة غير مجد، فيما أنّ التوقعات تذهب نحو عودة التعليم عن بعد خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع ارتفاع عدد حالات إصابة كورونا في الفترة الأخيرة.

وتقول نهى “لقد وجدت أن أفضل حل هو نقلها الى مدرسة أرخص، خصوصا أنني أتوقع أن دوام المدارس لن يستمر إلا لأشهر أو حتى أسابيع في ظل زيادة أعداد المصابين”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم قد أكد في وقت سابق أنّ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة الى الحكومية بلغ حوالي 47 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية لغاية 20 من شهر آب (أغسطس) الحالي، وان العدد مرشح للزيادة مع بدء الدوام المدرسي المقرر في 1 ايلول(سبتمبر) المقبل.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري فسّر هذا الرقم من وجهة نظر اقتصاديّة فهو يرى أن سلوك المستهلك وقراراته تغيرت بعد الجائحة، وتحديدا بعد فقد كثير من الناس أعمالهم سواء جزئيا أو كليا، وتراجعت دخول الكثيرين خصوصا مع التراجع الاقتصادي.

ويضيف الحموري أن حالة عدم اليقين في المستقبل ساهمت أيضا في تغير القرارات، فيما أن التجربة الماضية في التعليم عن بعد كانت لدى الكثيرين سيئة “فليس هناك ما يضمن تقديم خدمة تعليم عن بعد جيدة مقابل ما يتم دفعه، والكثير من المواطنين توصلوا الى أن التعليم عن بعد لم يكن مجديا ولم يكن بالمستوى المتوقع خصوصا مع الأقساط المرتفعة”.

ويطالب الحموري بضرورة اصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين الأهالي والمدارس، ويضمن العدالة للطرفين بحيث لا يتم التوغل على طرف دون آخر، خصوصا المدارس التي حصلت الرسوم الدراسية رغم أنّ نوع وشكل التعليم الذي سيتلقاه الطلبة مختلف وأقل تكلفة.

ويشار هنا الى أن عدد المدارس في المملكة يقدر بـ 7434 مدرسة منها 3865 مدرسة حكومية، و3354 مدرسة خاصة، و169 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و46 مدرسة حكومية اخرى.

أما عدد الطلاب فقد بلغ للعام الدراسي 2018/2019 حوالي 2.1 مليون طالب وطالبة، 1.4 منهم في مدارس التربية والتعليم، وحوالي 552.5 ألف طالب في التعليم الخاص، و121.3 ألف طالب في مدارس الغوث الدولية و 17378 ألف في مدارس حكومية أخرى.

وكانت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات دولية اخرى قد أكدت أنه في الوقت الذي قام فيه الأردن باتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، كان هناك تأثير كبير على الأسر في جميع أنحاء المملكة.

وبينت التقارير أن تأثيرات فيروس كورورنا (كوفيد 19) تتطور بشكل سريع، اجتماعيا واقتصاديا، بالتزامن مع طبيعة استجابة الحكومة من ناحية القيود على الحركة وإجراءات الطوارئ الأخرى ورد فعل ودعم شركاء التنمية الرئيسية لها. وتوقعت ارتفاع أرقام الفقر وانكماش أعداد متوسطي الدخل.