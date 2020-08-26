الخيارات الـ5 لميسي بعد برشلونة

مدن – فجّر الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة من العيار الثقيل بعد طلبه رسميا من إدارة نادي برشلونة الرحيل عن صفوفه هذا الصيف، ليهز كرة القدم العالمية.

وطلب ميسي، صاحب الـ33 عاما والذي سيكمل بعد شهر عامه الـ20 داخل جدران البرسا، من إدارة النادي الكتالوني الحصول على بطاقته الدولية للتمكن من التوقيع لناد آخر، لم يتحدد بعد، لكن سيكون أمامه أحد الخيارات الخمسة الآتية:.

مانشستر سيتي

العودة للعب تحت إمرة بيب جوارديولا، الذي قاد “البرغوث” في واحدة من أفضل فترات برشلونة على مر التاريخ (2008-2012) تعد من بين الرغبات الواضحة لميسي.

ورغم أن المدير الفني الكتالوني لطالما أكد استحالة ضم ميسي واعتقاده الدائم بأنه سينهي مسيرته في برشلونة، إلا أن الأمر أصبح مختلفا الآن وأقرب للحدوث، ويمكن قريبا رؤية ميسي وجوارديولا في فريق واحد مجددا.

كما أن سيتي يضم في صفوفه بالإضافة لجوارديولا كل من المدير التنفيذي فيران سوريانو، والمدير الرياضي تشيكي بيجيريستاين، وهما مسؤولان لديهما سابق معرفة بفلسفة البرسا وبميسي نفسه.

ويسعى سيتي لاستقدام ميسي لتحقيق حلمه بالتتويج بلقب التشامبيونز ليج العصي عليه حتى الآن.

إنتر ميلان

هو ناد يمتلك المال، باستثمارات صينية وتحت قيادة مجموعة “صانينج” ومع تولي رئيس شاب، ستيفن زهانج (28 عاما) لقيادته، يطمح لتحقيق “مفاجأة كبرى” في السوق الآسيوي والأوروبي بالتعاقد مع ميسي، الذي يمتلك أيضا أصدقاء داخل مجلس إدرته، مثل مواطنه خابيير زانيتي.

ولم تكن مسألة انضمام ميسي المحتمل لـ”النيراتزوري” بمثابة قضية محرمة على الإطلاق داخل صفوف النادي، حيث كان مالكه السابق من 1995 وحتى 2013، ماسيمو موراتي، قد فاجأ الجميع في مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية بأنه يعتقد أن إنتر “يحاول التعاقد مع ميسي”.

ويسعى إنتر للعودة لمصاف كبار أوروبا، وقدم الموسم الماضي مستويات جيدة بحلوله وصيفا للدوري الإيطالي وللدوري الأوروبي.

باريس سان جيرمان

دائما ما يظهر باريس سان جيرمان كخيار حينما يكون هناك لاعبا كبيرا متاحا في سوق الانتقالات. فبعد الاستثمارات القطرية الضخمة وإبرام النادي لصفقات من العيار الثقيل من التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، وبالتحديد من برشلونة، والفرنسي كليان مبابي، فلا يبدو أنه سيواجه صعوبات في إقناع نجم بحجم ميسي بمشروعه.

ولا يخفى على الجميع الصداقة القوية التي تجمع ميسي بزميله السابق نيمار، كما أكد بي إس جي سعيه القوي لتحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، حينما حل هذا الموسم وصيفا للبطولة بعد خسارته النهائي بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ.

نيويلز

يعد نيويلز الخيار العاطفي لـ”البرغوث”، فهو النادي الذي استهل فيه مشواره الكروي بمسقط رأسه في روساريو، قبل أن يرحل عنه وعمره 13 عاما ليتوجه صوب برشلونة، ليصبح واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

ولم يخف ميسي مطلقا رغبته في العودة يوما ما لصفوف نيويلز والاعتزال بصفوفه، حتى ولو بدا أن 33 عاما يبدو مبكرا بعض الشيء.

وكان النجم الارجنتيني قد صرح العام الماضي لشبكة (فوكس سبورتس راديو) “لازلت أدين لنيويلز باللعب في صفوفه، لكني لا أعلم إذا كان هذا مكننا أم لا”.

السد

التجربة المختلفة والبعيدة عن الأجواء المعتادة، وهي تجربة الذهاب للعب في دولة قطر، والعودة للالتقاء مجددا بصديقه القديم تشافي هرنانديز، مدرب السد، الذي أبدى في مرات عديدة رغبته في تدريب ليو يوما ما.

لكن تشافي كان يحلم بالتأكيد بقيادة “البرغوث” في برشلونة، إلا أن الظروف تغير بعدما أبدى ميسي رغبته رسميا في الرحيل عن صفوف البلاوجرانا وربما سيكون خيار اللعب في الشرق الأوسط الأكثر جذبا له لما سيحصل عليه من عائد مادي. – (إفي)