الخيار الثالث: التحدث مع حماس بشجاعة

هآرتس

بقلم: يوسي ميلمان

في يوم المعركة، حسب المفهوم الدارج في الجيش، والذي أطلقت فيه 124 قذيفة على سكان غلاف غزة في الأسبوع الماضي، واستقبل بنوع من الهدوء من قبل الحكومة والجمهور، الأمر الذي يثبت مرة أخرى ما ترسخ في ذهن الحكومات في إسرائيل والمؤسسة الأمنية ومعظم المعلقين. في الخطاب الذي يدور الآن، حيث يوجد اتفاق كاسح على أن “الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا” رغم استمراره منذ عشرين سنة، يظهر خياران للنقاش.

الخيار الأول هو أنه لا مناص من اقتحام غزة وطرد حماس والجهاد الاسلامي من الحكم وتدميرها. بعد ذلك. فإما أن تسيطر اسرائيل على القطاع أو أن السلطة الفلسطينية الضعيفة والمتفككة تأخذ السلطة في يدها.

الخيار الثاني هو نوع من التسليم بـ “الوضع”، الذي يعني “تكرار نفس الشيء”: هدنة لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر في نهايتها سيتجدد اطلاق الصواريخ وفي اعقاب ذلك سيكون ردا شديدا أو معتدلا لسلاح الجو.

يوم المعركة اندلع بعد أن قام الجهاد الاسلامي باطلاق الصواريخ وحماس لم تحاول منع ذلك. الصواريخ اطلقت في اعقاب موت السجين المضرب عن الطعام، خضر عدنان، في السجن، الذي اعتبر أحد قادة الجهاد الاسلامي.

في الحقيقة اسرائيل تعتبر السجناء الامنيين ارهابيين، لكن عمليا هي تعطيهم حكما ذاتيا ما في السجن. وفي السابق اظهرت المرونة نحوهم. في حالة عدنان يبدو أن جهاز الامن يتجنب بالاساس العنف من اجل العنف. بالنسبة له ايضا حدث تكتيكي تحول الى مشكلة كبيرة. هذه المقاربة تدل على أمر ثابت يمنع المنظومة من رؤية الصورة الواسعة. هذا لم يكن ليكون نهاية العالم لو أن جهاز الشاباك والجيش قد سمحوا باطلاق سراح عدنان وانقاذ حياته. هكذا ايضا كان سيتم تجنب اطلاق الصواريخ على مستوطنات الجنوب.

لكن الوقت لم يتأخر بعد لمناقشة الخيار الثالث، الذي لا يتجرأ أي أحد على طرحه على لسانه، وهو اجراء مفاوضات مع حماس.

في عملية الجرف الصامد في صيف 2014 جرت مفاوضات غير مباشرة بين حماس والجهاد الاسلامي وبين الحكومة الاسرائيلية بوساطة المخابرات المصرية. في نهايتها تم التوصل الى تفاهمات وتم وضع اربعة مبادئ: وقف اطلاق النار والتهدئة (هدنة) لخمس سنوات وإعادة إعمار القطاع اقتصاديا، الذي كان يشمل اقامة ميناء واقامة محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه، وصفقة لإعادة جثامين جنود الجيش الاسرائيلي مقابل اطلاق سراح عدد من المهاجمين (هذا قبل أن يجتاز إسرائيل ابرا مانغستو وهشام السيد حدود القطاع بارادتهما)؛ وتجريد غزة من السلاح.

كان يوجد للمحادثات ملحق سري. رئيس الموساد في حينه، تمير بردو، ورئيس الاستخبارات العسكرية في حينه، افيف كوخافي، المحادثات التي جرت بمصادقة من رئيس الحكومة نتنياهو استهدفت التوصل الى اتفاق سياسي اوسع مع السلطة الفلسطينية، الذي كان سيؤدي ايضا الى اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع معظم الدول العربية. نتنياهو كالعادة تراجع في اللحظة الاخيرة وقام بوقف المحادثات. فرصة نادرة لاتفاق سلام تم تفويتها.

ايضا المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود. ومنذ تسع سنوات تحدث جولات قتالية بين اسرائيل وغزة.

لا توجد أي احتمالية لنزع السلاح في غزة. حماس لن توافق في أي وقت على ذلك، لكن يمكن التوصل الى تفاهمات حول مبادئ الجرف الصامد الاخرى. يجب استجماع الشجاعة واستئناف المفاوضات مع حماس. وحتى لو أن اسرائيل اعتبرت حماس منظمة عنف مليون مرة فان هذا لن يغير حقيقة أن الامر يتعلق بكيان سياسي – عسكري يدير الـ 400 كم مربع للقطاع. الحديث يدور عن حكومة بكل ما تعنيه الكلمة.

الحديث يدور اذا عن اقتراح لا يحصل على الشعبية لأن اسرائيل ستضطر الى دفع الثمن لهذا الاتفاق. اليمين في اسرائيل سيعتبر ذلك استسلام وسياسة مستخذية. السلطة الفلسطينية، التي حسب اتفاقات اوسلو من العام 1994 هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع اسرائيل، ستغضب جدا. ولكن السلطة تحتضر ببطء بسبب حكومات اسرائيل. وبهذا الشأن لا يوجد أي فرق بين نتنياهو وبينيت ولبيد.

مطلوب القول بوضوح ايضا فيما يتعلق بصفقة تبادل السجناء. اذا اردنا تنفيذ الصفقة كجزء من اتفاق واسع مع غزة، الذي أسسه هي وقف اطلاق النار لفترة طويلة واعادة اعمار القطاع فانه يجب على اسرائيل الموافقة على اطلاق سراح سجناء. التقدير هو أن حماس ستوافق على اطلاق سراح مئات السجناء. واذا لم يكن لدى اسرائيل الرغبة في اطلاق سراح المتهمين فيجب استثناء عملية تبادل الاسرى من الاتفاق (حتى لو غضبت عائلات الشهداء ومن هم على قيد الحياة).

يوجد وبحق لهذا الاتفاق ثمن مرتفع. ولكن ايضا مواصلة الوضع القائم له ثمن، يدفعه سكان الجنوب بشكل دوري. بدون اتفاق سيواصل سكان الجنوب الشعور بأنهم مواطنين من الدرجة ب، وأن الحكومة الاسرائيلية غير معنية بما يحدث لهم، وأنهم بالفعل رهائن لدى حماس والجهاد. مرة أخرى سيتبين بأن إسرائيل ترد ولكن لا تبادر، وبالأساس هي غير قادرة على التفكير خارج الصندوق.