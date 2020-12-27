الخياط آغا يحافظ على مهنة أجداده “رثي” الملابس وإعادة تجديدها

أحمد الشوابكة

عمان– “تتطلب الدقة والمهارة” بهذه الكلمات وصف الخياط سيف زاهر آغا (25 عاما) مهنته، في إصلاح قطع من الملابس المستعملة الممزقة أو المهترئة، داخل محله المتواضع في وسط البلد عمان، بعدما شهدت إقبالاً متزايداً من الذين يريدون إصلاح ملابسهم، بسبب عدم قدرتهم على شراء الملابس الجديدة جراء الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعانيها الشباب مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع.

فلم يكن هناك سبيل ل”ـ آغا”، إلا الحفاظ على إرث مهنة رثي الملابس وترقيعها التي ورثها عن والده الراحل زاهر، الذي امتهنها عن طريق والده الراحل عادل آغا الذي جاء من مدينة يافا الفلسطينية، إلى عمان لينشئ محلاً ذا مساحة صغيرة، يمارس فيه عمله برثي الملابس والأقمشة.

يكرس الشاب آغا جهده في إصلاح الملابس باحترافية كي يخفي عيوبها قدر الإمكان، وبطريقة تمكن صاحبها من استخدامها لفترة زمنية اضافية، قبل أن تحال الى التقاعد في نهاية المطاف. ويقول، إن تقصير الملابس الجديدة أو تضييقها أمر سهل، ولكن تفصيل وترقيع واصلاح عيوب الملابس الممزقة مختلف تماماً، وتتطلب خبرة وابتكاراً لتصاميم تتلاءم معها من دون تغيير جوهري في مظهرها، مضيفا، وقد يتحول ثقب إلى وردة مزركشة بالخرز وإلى حروف محبوكة بعناية فائقة.

لم يتخلف يوما عن المواظبة في ممارسة حرفة “رثي الملابس وترقيعها” في محل والده، وهو في سن الثانية عشرة من عمره، إلى أن اتقنها وصارت جزءا من حياته، بحسب ما ذكر لـ “الغد”، موضحا، “بدأت أتعلم هذه المهنة وشقيقي الأكبر عن طريق والدي قبل أن يرتحل عن الدنيا، وأوكل لي سر المهنة التي تحتاج إلى دقة غير عادية لإصلاح قطعة الملابس وإعادة نضارتها من جديد”. ويقول آغا، إن هذه الحرفة أعانتني على تحمل المسؤولية مبكرا، وحالت دون أمد يدي لأحد ما دمت أعيش في الدنيا، معتبراً والده النبراس الذي يهتدي به ويمحنه القدرة على مواصلة حرفته.

يركن آغا في محله صغير المساحة الذي يقع أول طلوع الخيام في وسط البلد عمان، حيث لم يتوقف عن هذه الحرفة، فما زال يزاولها وشقيقه الأكبر، فرغم أنها حرفة متعبة وتحتاج إلى الدقة وقوة التحمل، لكنها تجني ثماراً من السعادة والتعب.

ويقصد محله زبائن من مختلف أرجاء الأردن لإصلاح ملابسهم التي تحتاج إلى رثي أو ترقيع بعد عملية اهتراء قطعة القماش لإعادة نضارتها من جديد.

ويؤكد أن ثمة مقدرة على إعادة قطعة قماش عطبت، بدلاً من رميها في النفايات، مشيراً إلى أنه يتحمل على عاتقه إعادة القطعة الى ما كانت عليه دون إدراك العين مكان العطب الذي حل بها خراب.

ينتابه شعور البهجة والسرور، عندما يعيد نضارة القطعة القماشية التي تعرض إلى عطب واصلاحها ، وهو يرى ويسمع صاحبها يقدم الشكر والثناء، ويؤكد “يدفع الزبون ثمنا عاليا في رثي البنطال أو البدلة؛ لأن الماركات العالمية التي تعيش فترة أطول محافظة على علامتها التجارية، تستحق أن يُدفع عليها الزبون لأجل إصلاحها”.

ويعتمد عمله على اليد والعين، وعلى الدقة قبل كل شيء؛ فالثقب الصغير يأخذ مني ساعة أو ساعتين، وفق ما قال، “عملي ربما يكون أدق من عمل الساعاتي”، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا العمل مرهق ماليا للزبائن، لكنه يوضح أن أجرة الرتق تتماشى دائما مع حاجة الزبون في الأردن، وتتماشى مع القدرة المالية لجميع الطبقات الاجتماعية. ويعد محل الآغا، محطة عبور للكثيرين من مختلف الأعمار والجنسيات والشرائح الاجتماعية، مؤكداً أن حرفة رثي وترقيع الملابس والأقمشة جعلته يتعرف الى الكثير من الناس.

خلافاً على أن عمله مصدراً للرزق، بل تخطى ذلك إلى تجريب لطافات إنسانية تعيد هندسة الخيوط مرة أخرى، وتحيك الانسجام والراحة على وجه الزبون، ما يجعله يصر على القول ان هذا المحل يعد مكانا للإبداع والتميز.

ويزداد إقبال الزبائن على محله لترقيع واصلاح الملابس القديمة بعد ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، ويعزو ذلك أن السبب يعود الى الازمة المعيشية الخانقة التي تكاد لا تترك مجالاً لتوفير قوت اليوم فقط، فيما تكلفة اصلاح الملابس القديمة يبقى زهيداً، مؤكداً “لم نرفعها بسبب شعورنا بالمسؤولية مع الناس رغم غلاء ادواتها من الابرة الى الخيط”.

ويؤكد الآغا أن عمان تمر حالياً بفترة ركود، عازيا أسباب ذلك إلى جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد من حظر واغلاقات للمنشآت التجارية وقلة الحركة التسويقية.

ينجذب الزبائن لمحله المفعم بروح الأصالة والإبداع التي تعبق أنفاس المكان وتربط ماضيه بحاضره، وفق وصف القاص المحامي إسلام حيدر ، فالملابس الممتلئة في محله محملة بذكريات إنسانية لا تنتهي.

ويقول الخمسيني أبو محمد، الذي يعد أحد زبائن آغا لترقيع الملابس، “لقد تبدل الحال لأن ما أكسبه يومياً يكاد لا يكفي لتوفير الطعام ومستلزمات الحياة اليومية، لم أعد قادراً على شراء ملابس جديدة لأولادي، وكلما تمزقت القديمة اضطررت لإصلاحها مقابل مبلغ زهيد، بعدما كنت اشتري لهم على الاقل مرتين كل عام، وتحديداً مع بدء فصلي الصيف والشتاء و في الاعياد والمناسبات”.