الخياط تسّطر فصلاً جديداً في عالم السيارات مع الجيل السابع من سيارات مازدا 7G

أعلنت شركة الخياط للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة مازدا التجارية في الأردن، عن إطلاقها لحملة موسعة إحتفالا فالجيل السابع من سيارات مازدا ذات المضمون الجديد تحت شعار 7G والتي تشمل ثلاث مودلات Mazda3 Sedan ، Mazda3 Hatchback، Mazda CX-30 SUV كروس أوفر المدمجة، جميع هذه الموديلات تحمل هوية ال KODO المميزة والتي تعتبر الهوية الأساسية في جميع سيارات مازدا والمتمثلة في الشبك الامامي ذو التصميم الذي يجمع مابين الأناقة والشراسة معاً والتي تشمل عناصر القوة والجمال ممزوجة معاً في قمة البساطة.

ويتميز الجيل السابع 7G من سيارات مازدا، بتصاميمها المبهرة، والجودة العالية والدقة في التفاصيل والتي تعتبر من أنجح طرازات مازدا على الاطلاق فقد لاقت نجاحا مبهراً وسط عشاقها في مختلف أنحاء العالم، فقد صممت خصيصًا للأشخاص الذين يعشقون القيادة الديناميكية، مع التركيز على الهدوء والراحة للركاب في المقصورة، وتمتعها بأعلى وسائل الجودة، والتكنولوجيا والسلامة والتي تعتبر من أهم الركائز الأساسية في مصانع شركة مازدا باليابان. فقد عمد مصممو ومهندسو مازدا في التركيز على استحضار البساطة في سيارات مازدا الجديدة ولكن بتصميم أنيق يعتمد كلياً على أحاسيس السائق أثناء القيادة.

وقال السيد طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات: “الجيل السابع لسيارات مازدا تعتبر ثورة حقيقية في عالم السيارات بشكل عام، وشركة مازدا بشكل خاص. لذلك أحببنا أن نقدمها بطريقة مختلفة واستثنائية وغير مسبوقة، لتليق بجودة علامة مازدا المرموقة، والتي تجمع جميع عناصر الحيوية والإلهام الذي يحاكي فلسفة متطلباتنا اليومية، فكل من يبحث عن الأداء الديناميكي والقيادة المتوازنة ندعوكم لزيارة معرض شركتنا والكائن بصويفية شارع باريس مبنى أولى الأردن سابقاً”.

كما وصممت مازدا الجديدة بشكل مثالي مع هيكل SKYACTIV المثالي الذي يمّكن السائق من تحقيق أقصى استفادة من إحساسه الطبيعي بالتوازن. أما محرّك سكاي آكتف والذي يعتبر من أقوى وأفضل المحركات العالمية وذلك بفضل توفير الطاقة وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وزيادة عزم الدوران والذي بدوره يعتبر أيضاً صديقاً للبيئة.