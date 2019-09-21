“الخياط” تشارك بفعاليات الأسبوع الفرنسي في “بوليفارد العبدلي”

عمان– أعلنت شركة الخياط للسيارات AKM الوكيل الرسمي لمركبات PEUGEOT) و (CITROEN في المملكة، عن رعايتها لفعاليات الأسبوع الفرنسي لنسخته الخامسة على التوالي، وذلك تحت رعاية وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وبحضور السفيرة الفرنسية في الأردن فيرونيك فولاند-عنيني، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية الاردنية “CAFRAJ” عقل بلتاجي.

والذي جاء بتنظيم من غرفة التجارة الفرنسية الأردنية، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في الأردن والمعهد الفرنسي وذلك في منطقة البوليفارد العبدلي ما بين 14-21 أيلول الحالي.

وبذلك أعرب طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات AKM: “يهدف الأسبوع الفرنسي إلى إبراز الحضور القوي للشركات الأردنية – الفرنسية، إذ تأتي مشاركتنا كوكيل حصري لبيجو وستروين في المملكة بالأسبوع الفرنسي كنوع من المشاركة الفاعلة مع الزائرين، والذي يمثل من خلال كل جناح طابعا يترجم المعنى الحقيقي لعلامتنا التجارية مع عرض مركبات كلاسيكية لكل علامة بالإضافة لأحدث ما توصلت إليه بيجو وسيتروين لتجسد بذلك المعنى الحقيقي لقوة علامتنا والتي واكبت وما تزال تواكب جميع الأجيال ولمختلف الفئات العمرية، ونحن نفتخر كوننا وكلاء لأهم وأعرق علامات السيارات الفرنسية في المملكة”.