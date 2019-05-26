“الخياط” تطلق بيجو 508 بعروض تمويلية مميزة

عمان- احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة الخياط للسيارات الوكيل الحصري لعلامة بيجو في الأردن عن إطلاقها لسيارة بيجو 508 موديل 2019 من خلال عروض تمويلية مغرية تتناسب مع جميع الفئات وبقسط شهري ابتداء من (299) دينارا فقط، وبدفعات أولى متفاوتة حسب الفئة إما عن طريق البنوك أو عن طريق الشركة مباشرة ابتداء من 15 % فقط وبفترة سداد ميسرة تبدأ من 3 سنوات حتى 6 سنوات.

كما تقدم شركة الخياط للسيارات خلال فترة الحملة عقد صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أسبق بالاضافة للكفالة وهي 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أسبق.

وبهذه المناسبة، قال السيد طارق الصاحب، المدير التنفيذي لشركة الخياط للسيارات: “نسعى دائماً وبالأخص بشهر رمضان المبارك لتقديم أفضل العروض على المستوى المحلي وبأفضل الحلول التمويلية لتناسب الجميع من أجل التميّز بتجربة قيادة فريدة تلبي أحلامهم وتطلعاتهم. بيجو 508 والتي تتنميز بقوتها ومتانتها، إذ تعتبر واحدة من أهم ما قدمته شركة بيجو من فئة السيدان”. ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض يسري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويمكن الاطلاع على تفاصيله من خلال زيارة معارض شركة الخياط للسيارات في عمان الصويفية شارع باريس مبنى أوليه الأردن سابقاً، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.