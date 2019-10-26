“الخياط” تكشف النقاب عن بكب “مازدا BT-50” الجديد

عمان- أعلنت شركة الخياط للسيارات AKM الوكيل الرسمي لمركبات Mazda في المملكة، عن إطلاقها حملة بكب مازدا BT-50 موديل 2020 في المملكة الذي يعد الأقوى بفئته من خلال إضافاته وميزاته. وأطلقت الشركة حملتها الجديدة تشجيعاً لزبائنها ولمحبي بكبات الدفع الرباعي 4×4 من خلال حلول تمويلية ميسره عن طريق الشركة مباشرة وبدون وساطة البنوك بدفعة أولى 6,000 دينار والباقي على 24 شهر وبدون فوائد.

ويتمتع بكب BT-50 Mazda بمحرك 3,200 Turbo ديزل 5 سيلندر وبقوة 198 حصانا، جير أتوماتيك مكون من 6 سرعات، وكاميرا وحساسات اصطفاف خلفية، بالإضافة لمثبت سرعة و6 وسائد هوائية، مرآة كهرباء، كشافات ضباب أمامية وخلفية، بالإضافة لمقود مزود بأزرار تحكم تساعد السائق على التحكم بطريقة أفضل بالإضافة للعديد من الإضافات المميزة الأخرى.

وفي هذا السياق، أعرب السيد طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات AKM، قائلا: “لا شك أن بكب BT-50 Mazda يعد الأحدث والأقوى بفئته حتى الآن؛ إذ يستحوذ على اهتمام وإعجاب كثير من الشركات ومحبي البكبات وسرعان ما سيتصدر موقع الريادة بين المركبات المنافسة بهذه الفئة بفضل المزيج الرائع بين الطابع القوي الذي يتميز به من خلال قوة المحرك وعدد الأحصنة، بالإضافة لراحة مقصورتها وقوة تحملها على الطرقات الخارجية والداخلية”.