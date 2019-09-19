الخياط للسيارات تشارك بفعاليات الأسبوع الفرنسي في بوليفارد العبدلي

أعلنت شركة الخياط للسيارات AKM الوكيل الرسمي لمركبات PEUGEOT) و (CITROEN في المملكة، عن رعايتها لفعاليات الأسبوع الفرنسي لنسخته الخامسة على التوالي، وذلك تحت رعاية وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، وبحضور السفيرة الفرنسية في الأردن فيرونيك فولاند-عنيني، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية الاردنية “CAFRAJ” عقل بلتاجي. والذي جاء بتنظيم من غرفة التجارة الفرنسية الأردنية، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في الأردن والمعهد الفرنسي وذلك في منطقة البوليفارد العبدلي ما بين 14-21 أيلول الحالي.

ويأتي دور شركة الخياط للسيارات بعرض آخر ما توصلت إليه شركة بيجو من موديلات 3008 الجديدة كلياً بالاضافة لعرض سيارة سيتروين C5 AIRCROSS الجديدة كلياً، والتي تعكس رونق الطابع الأوروبي المميز لمركبات ال SUV موديل 2020، والتي تعد من الأفضل بفئتها من حيث التصميم والتكنولوجيا والأداء القوي.

وبذلك أعرب السيد طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات AKM: “يهدف الأسبوع الفرنسي إلى إبراز الحضور القوي للشركات الأردنية – الفرنسية، إذ تأتي مشاركتنا كوكيل حصري لبيجو وستروين في المملكة بالأسبوع الفرنسي كنوع من المشاركة الفاعلة مع الزائرين، والذي يمثل من خلال كل جناح طابع يترجم المعنى الحقيقي لعلامتنا التجارية مع عرض مركبات كلاسيكية لكل علامة بالاضافة لأحدث ما توصلت إلية بيجو وسيتروين لتجسد بذلك المعنى الحقيقي لقوة علامتنا والتي واكبت ومازالت تواكب جميع الاجيال ولمختلف الفئات العمرية، ونحن نفتخر كوننا وكلاء لأهم وأعرق علامات السيارات الفرنسية في المملكة”.