الخيرية الأردنية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

عمان– أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية ثالثة الى الشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم ايصالها الى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص، لتوفير مواد ومستلزمات طبية لإيصالها الى لبنان الشقيق، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.-(بترا)