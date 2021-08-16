“الخيرية الهاشمية” ترسل طائرة مساعدات طبية إلى لبنان

عمان- تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات طبية للشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ووزارة الصحة.

وقالت الهيئة في بيان إن الطائرة تحمل أدوية ومستلزمات طبية لإيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية جرى التواصل مع وزارة الصحة لتأمين المواد والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتأمين ارسال طائرة المساعدات للوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين.

وأرسلت الهيئة منذ أزمة مرفأ بيروت خمس طائرات محملة بمساعدات إغاثية ومولدات كهربائية ومواد غذائية وطبية وأدوية.

–(بترا)