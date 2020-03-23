“الخيرية الهاشمية” تستقبل التبرعات لتوزيعها على الأسر المحتاجة

عمان- الغد– فتحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باب استقبال التبرعات الغذائية والعينية وذلك من خلال برنامج الحماية الاجتماعية الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية للوصول إلى الفئات المحتاجة ضمن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويتمثل دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات العينية والغذائية لإيصالها لمحتاجيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية والحكام الإداريين في كافة المحافظات مع مراعاة الضوابط والقوانين التي نصت عليها الحكومة للحفاظ على السلامة العامة في عمليات الاستلام والتسليم.

هذا وحددت الهيئة شروط للمواد التي ستقوم باستلامها ومنها ان لا تكون المواد المتبرع بها سريعة التلف وأن تكون مدة الصلاحية لاي مادة لا يقل عن ٣ أشهر ومنها على سبيل المثال لا الحصر السكر والأرز والمعلبات والبقوليات والزيت والطحين.

هذا وتسعى الهيئة خلال الساعات المقبلة لإطلاق استقبال خدمة استقبال التبرعات النقدية عبر منصة نوى ليتم شراء قسائم غذائية تصرف من المستفيدين من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة قد خصصت مستودعاتها في كل من عمان والزرقاء والمفرق ليتم استقبال التبرعات فيها بالاضافة الى تخصيص أرقام لتنسيق عمليات جلب التبرعات وهي: 0777881001 و 0775810810 و 0799046665