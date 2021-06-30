الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات لقطاع غزة

عمان- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إغاثية الى قطاع غزة، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واوضحت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء، أن القافلة المكونة من 10 شاحنات، تحمل مواد اغاثية وغذائية وحليب أطفال وأدوية، تبرعت بها العديد من المؤسسات والجهات من مختلف القطاعات الأردنية لتسليمها إلى مديرية الصحة في غزة والمجمعات الطبية وعدد من الجمعيات الخيرية.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، ان الهيئة وبتوجيهات ملكية سامية، مستمرة بكامل طاقاتها بتسيير القوافل الإغاثية والطبية والغذائية إلى الأهل في فلسطين والوقوف الى جانبهم وتأمين احتياجاتهم، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. يذكر أن عدد الشاحنات التي ارسلت للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية والمستشفيات الميدانية، بلغت 52 شاحنة.

ودعت الهيئة، إلى تكثيف التبرعات لصالح الأهل في فلسطين عبر قنوات التبرع المتاحة على موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

بترا