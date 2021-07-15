“الخيرية الهاشمية” تسير قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة

عمان- الغد- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى قطاع غزة.

وتتكون القافلة من 16 شاحنة تحمل أدوية ومستهلكات طبية وحليب أطفال ومواد غذائية واغاثية ليتم تسليمها مديرية الصحة الفلسطينية ومديرية التنمية الاجتماعية المجمعات الطبية في قطاع غزة ليصل مجموع عدد الشاحنات المرسلة الى 67 شاحنة ضمن ثمان قوافل الى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية الواردة من الجهات المعنية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ونعمل على كافة الأصعدة لتأمين التبرعات على المستوى المحلي والدولي مع الشركاء والمتبرعين الكرام”.