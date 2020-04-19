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الخيرية الهاشمية تسيّر قافلة مساعدات إلى غزة

منذ 24 دقيقة

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عمان- سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وتتكون القافلة من شاحنتين محملتين بعشرين طنا من الطحين الخالي من الجلوتين وحاضنات أطفال عدد 5، ليتم تسليمها إلى المستشفى الميداني العسكري/ غزة ليصار إلى توزيعها على مستحقيها في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أيمن المفلح، إن الدعم الأردني للأشقاء الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أضحى ركيزة أساسية في عملنا الإغاثي متمثلا في تقديم المعونات والمساعدات المتواصلة للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
بترا

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