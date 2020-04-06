“الخيرية الهاشمية” توزع 17 ألف طرد غذائي على أسر الدخل المتقطع

عمان-الغد- استكملت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزيع الطرود الغذائية على الأسر المتضررة من الأزمة الحالية ضمن فريق الحماية الإجتماعية الذي أطلقته وزارة التنمية الإجتماعية.

ووصل عدد المستفيدين من الطرود 17 الف أسرة من أسر عمال المياومة (الدخل المتقطع)، والتي تم جمعها من خلال التبرعات النقدية على منصة نوى الالكترونية – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

وأطلقت منصة نوى الالكترونية مجموعة من الحملات لجمع التبرعات النقدية ليتم توريدها وتحضير طرود غذائية ليتم توزيعها من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف مساعدة العائلات من عمال المياومة المتضررين وذلك استجابة لتمديد مدة الحجر التي انعكست على أوضاع عمال المياومة وزادت من الأعباء المعيشية عليهم.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع مدراء التنمية الاجتماعية في كافة المحافظات والجمعيات المحلية الشريكة للوصول للفئة المستهدفة. وتسلم الطرود الغذائية ضمن ضوابط وشروط السلامة الصحية التي تم اعلانها من قبل وزارة الصحة الأردنية ليصل عدد الجمعيات التي تم التعاون معها الى 33 جمعية محلية في مختلف أنحاء المملكة.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات الغذائية والعينية من خلال التواصل على الارقام التالية: 0777881001 و 0775810810 و 079904666، او التبرع بقيمة طرد غذائي 25 دينار من خلال منصة نوى الالكترونية naua.org.