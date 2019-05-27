الخيرية الهاشمية والإغاثة الإنسانية-الكويتيه تنفذان برامج حملة “رمضان بالخير غير”

الغد- وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبتبرع كريم من جمعية الإغاثة الإنسانية-الكويت وضمن حملة “رمضان بالخير غير” طرود غذائية ووجبات إفطار صائم في الأردن وفلسطين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

تخلل الحملة توزيع 4,500 وجبة إفطار صائم ساخنة في الأردن يتم توزيعها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظتي عمان والزرقاء ضمن إفطارات نظمت للأيتام والمحتاجين، اضافة الى توزيع 300 طرد غذائي في مدينة غزة في فلسطين يحتوي كل منها على مجموعة من المواد الغذائية.

وتم إعداد وجبات إفطار صائم في مطبخ أرزاق الإنتاجي التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وهو أحد مشاريعها للتنمية المستدامة والذي يهدف على تدريب السيدات من المجتمع المحلي واللاجئات على مهنتي الطهي والخياطة.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح: ” أن هذا التعاون ليس بجديد انما هو تعاون مستمر بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الإغاثة الإنسانية-الكويت، كما أن أهلنا في الكويت سباقين دائما لفعل الخير في كل مكان، وسيبقى باب التعاون بيننا مفتوح دائما لعمل الخير ومساعدة الغير”.