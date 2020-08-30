“الخيرية الهاشمية” ترسل طائرة مساعدات إنسانية رابعة إلى لبنان

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد طائرة المساعدات الإنسانية الرابعة إلى لبنان بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال مدير دائرة التخطيط والبرامج والتطوع في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مروان الحناوي: “إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية بوقوف الأردن الى جانب الأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الصعب نودع الأحد الطائرة الإغاثية الرابعة والتي تحمل 15 طنا من المواد الغذائية وحليب الاطفال والأدوية”.

الهيئة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني أقامت جسراً جوياً من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ مدينة بيروت، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.