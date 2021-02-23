الخيطان: إمكانيات النقل الأردنية في خدمة الأشقاء اللبنانيين

عمان- الغد- استقبل وزير النقل المهندس مروان الخيطان في مكتبه القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة المستشار جورج فاضل في عمان وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بكافه انماطه وخصوصا آلية التعامل مع الشاحنات اللبنانية على حدود جابر .

وقال المهندس الخيطان ان المملكة تسعى الى ايجاد الحلول الناجعة التي من شانها تسهيل حركة التنقل على حدودها البرية منسجما مع الاحوال الوبائية التي تعاني منها المملكة ودول الجوار مما ادى الى اتخاذ تدابير من شانها انعكست سلبا على حركة نقل البضائع بالشاحنات من والى المملكة .

واضاف وزير النقل ان المملكة تسعى الى ايجاد البدائل التي من شانها تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه قطاع نقل الشاحنات على الصعيد المحلي والاقليمي .

وركز المهندس الخيطان خلال اللقاء على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين مبينا ان وزارة النقل مستعدة لوضع كافة خبراتها في مجال النقل في خدمة الاشقاء في لبنان .

من جانبه ثمن المستشار فاضل دور المملكة الاردنية الهاشمية في الوقوف الى جانب الجمهورية اللبنانية على مختلف الأصعدة وخصوصا في مجال النقل البري .

واكد على ضرورة التعاون بمجال نقل البضائع بالشاحنات اللبنانية عبر الاراضي الاردنية الى دول الاقليم لما له من اثر ايجابي على البلدين الشقيقين .