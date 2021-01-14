الخيطان: تمديد مهلة تصويب أوضاع نقل ملكية الرؤوس القاطرة

عمان- الغد- قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان على هامش الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والتي أثرت على عدد كبير من العاملين في قطاع النقل بكافة أنماطه بشكل عام وقطاع النقل البري بشكل خاص بأن وزارة النقل لم تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها المساعدة بدعم هذا القطاع الحيوي، للتخفيف من أعباء هذه الأزمة على الشركاء والمشغلين ومالكي الرؤوس القاطرة في قطاع النقل البري.

وأضاف المهندس الخيطان بأن مجموعة من مالكي وسائقي الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات والأفراد لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة التي تم منحها لهم الفترة الماضية بسبب وجود التزامات مالية مترتبة عليهم تتمثل بنقل ملكية الرؤوس القاطرة ومركبات الشحن والمقطورات وأنصاف المقطورات بحيث تم منحهم مهلة جديدة لتصويب أوضاعهم لغاية بداية شهر حزيران القادم.

وبين وزير النقل أن مثل هذا القرار من شأنه المساعدة في رفع المعاناة عن أصحاب ومالكي حوالي 300 شاحنة لم يتم تصويب أوضاعها لغاية الآن.

ودعا المهندس الخيطان نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية إلى ضرورة التعميم وحث المالكين والسائقين الذين شملهم القرار إلى الإسراع لتصويب أوضاعهم لأنه لن يتم تمديد المهلة بعد بداية شهر حزيران القادم.

وذكر أن الوزارة بكافة كوادرها ومواردها البشرية تهدف قدر الإمكان إلى رفع المعاناة والتخفيف من الأضرار الناتجة عن الجائحة لكافة قطاعات النقل والعمل على المساهمة بدعم القطاع بكافة أنماطه البري والبحري والجوي لضمان استمراريته واستدامته.