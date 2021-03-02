الخيطان والقطامين يوجهان القطاع الخاص للاستثمار بمجال النقل

عمان- الغد- بحث وزير النقل المهندس مروان الخيطان ووزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين في وزارة النقل المشاريع والفرص الاستثمارية التي تعكف وزارة النقل على تنفيذها .

من جانبه استعرض المهندس الخيطان اهم المشاريع الاستثمارية التي تسعى الوزارة الى تنفيذها والتي تعتبر فرص استثمارية حقيقية وذات جدوى اقتصادية ومن اهمها مشروع النقل الحضري ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بالإضافة إلى مشروع باص التردد السريع بين عمان والزرقاء.

واتفقا الوزيران على ضرورة تذليل الصعوبات وازالة المعيقات التي تحول دون تنفيذ هذه المشاريع والتي من اولوياتها توفير التمويل اللازم لها ودعوا القطاع الخاص الاردني للاستثمار في هذه المشاريع لما له من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الاردني ودفع العجلة الاقتصادية بالإضافة توفير فرص عمل للأردنيين والمساعدة في حل الازمات المرورية.

وبين الوزيران بان هناك فرص استثمارية حقيقية في الاردن وانه سيتم بذل كافة الجهود الممكنة من جعل هذا المشاريع ترى النور في القريب العاجل .