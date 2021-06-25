جدل بشأن جواب الفقرة 50 في امتحان التربية الإسلامية

عمان – الغد- أثارت الفقرة 50 في امتحان التربية الإسلامية الذي تقدم إليه طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” أمس الخميس، ضمن أولى جلسات الامتحان جدلا حول رمز الإجابة الصحيحة عليه خاصة وأنها تحتمل إجابتين صحيحتين، وفق أستاذ مبحث التربية الإسلامية الدكتور وليد شاويش.

وقال شاويش في منشور له على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن إجابة الفقرة 50 في امتحان التربية الإسلامية تحتمل إجابتين صحيحتين هما الخياران أ و د.

وأضاف شاويش أن “الفقرة 50 في الامتحان جاءت كالاتي “إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا.”..” تذكير بنصر الله تعالى لنبيه صلى عليه وسلم في أحداث: أ- تبوك ب- بدر ج- حنين د- الهجرة”.

وأشار إلى أنه يلاحظ في السؤال قوله في أحداث جار ومجرور محتمل أن يتعلق بأحد أمرين : الأول يحتمل أن تتعلق الجملة في أحداث بقولة تذكير أي جرى تذكير الصحابة بنصر الله لنبيه في أحداث تبوك أي التذكير في أحداث تبوك وعليه تكون الاجابة الصحيحة هي الاجابة أ تبوك”.

والأمر الثاني وفق الأستاذ، فإنه يحتمل أن تتعلق الجملة في أحداث الهجرة بقوله بالنصر أي جرى تذكير الصحابة في غزوة تبوك بنصر الله تعالى لنبيه صلى الله علية وسلم بأحداث الهجرة فتكون الهجرة متعلق قوله بالنصر وتكون الإجابة الصحيحة هي الاجابة د –الهجرة”.

وأوضح شاويش أنه “من هنا تظهر فائدة معرفة المتعلقات بالمجرور وأن الطالب الذي اجاب أ و د مجتهد ومصيب مستحق للعلامة”.

وحاولت “الغد” الاتصال بمدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، للاستفسار عن ذلك وكيفه احتساب العلامة للطلبة ولكنها لم يتسن لها الحصول على رد رسمي حول ذلك.