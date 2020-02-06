“الداخلية”: تأشيرتا العلاج والسياحة وخدمة إلغاء قرار الإبعاد خدمات إلكترونية جديدة

عمان- اطلقت وزارة الداخلية اليوم الخميس، ثلاث خدمات الكترونية جديدة هي خدمات تأشيرتي العلاج والسياحة وخدمة الغاء قرار الابعاد.

وقال وزير الداخلية سلامة حماد خلال حفل الاطلاق الذي جرى بحضور وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، ان هذه الخدمات المخصصة لمديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار في وزارة الداخلية تهدف الى تبسيط الاجراءات وضبط النفقات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين والاجانب.

واوضح حماد، انه في اطار مشروع التحول الالكتروني للوزارة، الهادف الى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الى خدمات الكترونية، واطلاقها واتاحتها الكترونيا، فقد تم اطلاق 19 خدمة الكترونية رئيسية تتضمن 34 خدمة فرعية وانشاء تطبيق خاص بالهواتف الذكية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها.

واضاف، ان هذه الخدمات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاجانب بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية بحيث تحول دون مراجعة المواطنين والاجانب والمؤسسات والشركات لمبنى الوزارة وتقديمها بشكل الكتروني من مواقعهم او مراكز عملهم.

وافاد الوزير، ان الجهات المستفيدة من الخدمات، تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.

من جانبها، اكدت غوشة ان التشاركية والتعاون بين جميع الاطراف ستمكننا من المضي قدما في عملية التحول الالكتروني للوصول إلى اردن رقمي، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحويل خدماتها الى الكترونية والاستغلال الامثل للموارد التكنولوجية والفنية المتاحة للتسهيل على المواطنين والاجانب واختصار الوقت والجهد عليهم.

وقال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني في وزارة الداخلية المهندس ياسين الحسبان، ان نسبة الانجاز في مشروع التحول الالكتروني بلغت 76 بالمئة وسيتم استكمال المشروع خلال العام الحالي وتحديدا بالمعاملات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين والاجانب.

واشار الحسبان، الى انه تم انجاز جميع المعاملات المقدمة بطريقة الكترونية بالكامل وبدون استخدام اي اوراق واضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لتسهيل وتسريع التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.

واضاف، انه تم انشاء وتشغيل خدمة الدفع المباشر على جميع خدمات الوزارة وذلك لتسهيل عملية الدفع الالكتروني على المعاملات المقدمة من قبل متلقي الخدمة، وانه يجري العمل وبشكل دوري على تقييم الخدمات التي اطلقت لتحسينها وتطويرها واخذ الملاحظات التي يتم تلقيها من المواطنين والمؤسسات والشركات العاملة على الخدمات.

وحضر حفل الاطلاق امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور وعدد من المسؤولين والمعنيين.

— (بترا)