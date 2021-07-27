الداخلية: توقيف إداري لمؤجري مزارع تتضمن “بركة مائية”

عمان- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن بعض المواطنين يقومون بإنشاء برك مائية داخل المزارع الخاصة ويؤجرونها مقابل بدل مادي دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة، الأمر الذي يعرض مستأجري هذه المزارع والبرك لخطر الغرق، وهو ما جرى بالفعل خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم، ولا بد من وقف ذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مضيفا أن المسابح العامة ترخص وفقا للتشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة والمنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.

وشدد المصدر على أنه ستطبق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي توجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.-(بترا)