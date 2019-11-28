“الداخلية”: فتح باب التسجيل في برنامج بعثات الماجستير بالجامعة الأردنية

عمان- الغد- قرر وزير الداخلية سلامة حماد وبالتعاون مع الجامعة الاردنية فتح باب القبول والتسجيل للمرحلة الثانية من برنامج البعثات الدراسية للحصول على درجة الماجستير في الادارة والتنمية المحلية بالجامعة الاردنية للعام الدراسي 2019- 2020 وذلك لموظفي وزارات الداخلية والادارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والاشغال وديوان الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وياتي هذا البرنامج التعليمي ضمن انشطة برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية / برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.